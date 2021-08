Mladá Boleslav neuklízí jen ve školách. Zamete také jejich okolí

Omezovat pouze na budovy se nyní na sklonku prázdnin nemusí gruntování před začátkem školního roku. V Mladé Boleslavi je v tomto období už tradiční také úklid v okolí škol, aby žáky pěkné prostředí přivítalo už při příchodu. Letos je to aktuální o to víc, že snad startuje školní rok, který by mohl být opět „normální“ – po dvou předchozích, narušovaných distanční výukou kvůli šíření koronaviru. Ulice i chodníky město čistí jak před základními školami, tak před těmi mateřskými.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Primátor Raduan Nwelati (ODS) k tomu poznamenal, že cílem je dosáhnout toho, aby prostranství před školami byla v pořádku nejenom pro nově nastupující prvňáčky a s nimi přicházející rodiče, ale pro všechny žáky. Školy je přivítají nejen zameteným okolím vysmýčeným interiérem, ale i změnami uvnitř: jak prázdninové období, tak předchozí pauzu vynucenou koronavirovými omezeními využily i k opravám budov či drobným modernizacím. Čistění ulic v okolí škol znamená omezení hlavně pro řidiče, kteří nemohou parkovat na místech, kde je plánována práce úklidové techniky. S předstihem jsou jednotlivé lokality označovány dopravními značkami doplněnými i přesnou informací o termínu. Konkrétně v okolí 3. základní školy (ZŠ doktora Edvarda Beneše) se však musí mít na pozoru i chodci, kteří nyní nemohou kráčet po paměti. Kvůli pokračující opravě horkovodu spojené s výkopovými pracemi jsou od čtvrtka uzavřeny chodníky v ulicích Laurinova a Žižkova. Omezení má trvat do 16. září – bude tedy aktuální ještě v době po začátku školního roku.