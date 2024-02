Ta však děti od nákupu neodradí. Tedy přinejmenším na Karlovarsku ne. Naznačují to alespoň právě poznatky z tamní nemocnice. Během ledna v ní či dalších nemocnicích v regionu skončilo po požití bonbonů v podobě „gumových medvídků“ nebo něčeho jiného s nápisem HHC na obalu osm dětí a mladistvých, kteří potřebovali pomoc lékařů. Nejde jen o pacienty ve studentském věku; víc bylo žáků základní školy. Situaci už prověřuje i tamní policie, uvedla policejní mluvčí Zuzana Churaňová.

Karlovarská krajská nemocnice však eviduje i zdravotní problémy po konzumaci HHC u dospělých. Těch bylo podle slov mluvčí nemocnice Markéty Singerové hospitalizováno „nesčetně“. „Mnohé z nich musela do nemocnice dokonce odvézt záchranná služba,“ konstatovala mluvčí.

Komplikace těch, kteří zkoušejí nové zážitky a případně možná i to, „kolik vydrží“, mohou být rozdílné. Účinky jsou velmi individuální a závisí jak na dávkování (což se však třeba v případě bonbonových medvídků, prý nejčastějšího problémového produktu s HHC, odhaduje obtížně), tak třeba na formě užití – ale i na odolnosti organismu. Karlovarská nemocnice nicméně na facebooku uvedla: „U intoxikovaných pacientů dochází po požití k poruchám vědomí, které mohou trvat 24–48 hodin, výkyvům nálad, agresi či nevolnostem.“ Zda by mohlo hrozit třeba i trvalé poškození některých orgánů, lékaři zatím říci nedokážou.

Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi má ale jiné zkušenosti, řekla Deníku její mluvčí Hana Kopalová. „Tenhle problém nezaznamenáváme,“ shrnula situaci. Dětské oddělení Klaudiánovy nemocnice se s pacientem po požití HHC letos ještě nesetkalo – a v loňském roce to bylo v jediném případě. K tomu však Kopalová odmítla uvést jakékoli podrobnosti. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o dětského pacienta, tedy mladšího 18 let, víc upřesnit nemohu,“ konstatovala.

Kopalová ještě Deník odkázala na záchrannou službu. „Je možné, ze záchranáři vozí tyto pacienty přímo na vyšší pracoviště, takže se k nám ani nedostanou,“ poznamenala. Tak to ale není, plyne ze slov Marka Hylebranta z centrály Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Podle jeho slov nejsou účinky HHC problémem, se kterým by se středočeští záchranáři setkávali častěji.

„Alespoň pokud víme,“ upřesnil Hylebrant. Připouští, že pokud neřekne pacient nebo jeho okolí, že jeho obtíže nastaly právě po požití HHC, záchranáři to nemají jak zjistit. „Projevy mohou být různé – a my nemáme žádné detekční přístroje, jež by na vliv této látky upozornily,“ uvedl Hylebrant. Připomněl, že to se dá případně odhalit až v nemocnici na interně. On tedy pro změnu odkazuje na informace nemocnic.

Zdá se ale, že HHC ve středních Čechách zdaleka nepřináší takové komplikace jako následky požití drogy legální od 18 let, obecně přijímané a dostupné prakticky v každém obchodě s potravinami i leckterých dalších prodejnách jiného typu. Ano, řeč je o případech intoxikace alkoholem. Nad opilostí se však lidé většinou moc nepozastavují – a tendenci pohlížet na ni shovívavěji často mají i v případě dětských konzumentů. Už proto, že leckdo sám má takovou zkušenost z mládí, přičemž si nemyslí, že by ho to nějak poznamenalo. Tuhle toleranci k alkoholu potvrzují i odborníci-adiktologové.