Celkem deset dní má trvat chystaná oprava v ulici Na Radouči. Pokud to dovolí klimatické podmínky, uskuteční se ve dnech od 8 do 18. listopadu. Město Mladá Boleslav již avizovalo, že práce si vyžádají dopravní omezení. Ta nebudou ve městě zdaleka jediná.

Úplná uzavírka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Opravy Na Radouči se budou týkat úseku od kruhové křižovatky u 9. ZŠ až k silnici I/38 - a také úseku za ní až po křižovatku s komunikací II/610. „Dne 8. listopadu dojde na frézování vozovky a částečné uzavírky. Provoz na ulici Na Radouči bude v daném úseku v tento den kyvadlový a bude řízen pracovníky stavby,“ upozornil na webu Mladé Boleslavi mluvčí města Pavel Šubrt.

Největší nápor však podle něj nastane v dalších dnech při pokládání asfaltové směsi. Ve čtvrtek 9. listopadu bude v ulici jednosměrný provoz ve směru od I/38 po kruhovou křižovatku s ulicí 17. listopadu.

Pavel Šubrt upozornil, že práce sice neuzavřou zdejší nákupní centra, zákazníci však budou muset počítat s dopravními komplikacemi v jejich bezprostředním okolí. „Nájezd do obchodních center OBI, Albert, OKAY a dalších bude tedy možný jen ve směru od I/38. Nebude možný vjezd hlavním vstupem na parkoviště, ale jen po obslužné komunikaci mezi 9. ZŠ a zadní stěnou objektu OKAY a dále na parkoviště u center. Stejnou cestou budou v opačném směru auta zase vyjíždět a pokračovat pouze vlevo, tedy do sídliště,“ popsal.

Také 10. listopadu bude Na Radouči platit jednosměrný provoz ve směru od I/38 po kruhovou křižovatku s ulicí 17. listopadu. Do obchodních center bude možné vjíždět hlavním vjezdem na parkoviště. „A případně tudy i do vzadu umístěné sekce dalších obchodů, kam v tento den nebude možné přijet od 9. ZŠ. Výjezd z obchodních center bude možný opět jen do sídliště, nikoliv k I/38,“ zdůraznil mluvčí města.

Ve dnech od 11. do 18. listopadu pak bude provoz opět obousměrný, v některých místech ale bude řízen kyvadlově. Na tyto dny je naplánováno čištění vpustí, ošetření spár, vodorovné značení a další dokončovací práce.

Kvůli pracím Na Radouči byla stanovena objízdná trasa. Vede po silnicích I/38 a II/610, dále po místních komunikacích ulicemi J. Palacha, Havlíčkova a 17. listopadu.

Dopravních omezení je více

Dopravní omezení v ulici Na Radouči nebudou zdaleka jedinými, se kterými se v listopadu budou muset řidiči v Mladé Boleslavi popasovat. Například ve čtvrtek 9. listopadu začne celoplošná rekonstrukce povrchu komunikace v průmyslové zóně Plazy. Potrvá do 19. listopadu a město upozornilo, že projet místem bude možné vždy, ale s omezením.

Do 14. listopadu pak pokračují práce na novém přechodu pro chodce v Laurinově ulici. V úseku od čp. 870 (proti hasičské stanici) ke křižovatce s Jičínskou ulicí se jezdí jednosměrně. Z Jičínské do Laurinovy ulice není možné odbočit. „Obousměrný provoz je umožněn pouze vozidlům IZS, BUS a stavby,“ upozorňuje město.

V plánu je také rozsáhlá oprava povrchu v ulici 17. listopadu v úseku od Havlíčkovy ulice po Jirákovu. Začít by měla 13. listopadu a trvat zhruba tři týdny. A již dříve město upozornilo, že ve stejné době má začít také přibližně dvoutýdenní oprava povrchu v ulici Pražská od mostu k Hejtmánce. V rozpisu listopadových staveb rovněž figuruje i zvýšení křižovatky ulic Erbenova a Palackého.

Práce se přesouvají na jaro

Naopak s minulým týdnem skončila omezení v ulici Kateřiny Militké a zdejším parkovacím domě, která zde byla kvůli opravám povrchů komunikací na Starém Městě. Město však připomnělo, že tím skončila pouze první etapa. Další plánované etapy oprav v Bělské ulici a na Staroměstském náměstí, které měly proběhnout ještě před adventem, se odsouvají na jaro 2024.