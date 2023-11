Prodejna bude otevřená v režimu 24/7 a dostat se v noci do obchodu, nakoupit a zase odejít je poměrně jednoduché. V podstatě jedinou podmínkou pro noční nákup je mít v mobilním telefonu staženou aplikaci ČSOB s názvem DoKapsy. Tu lze stáhnout i pomocí QR kódu přímo z cedule o dveří. Další kroky jsou otázkou vteřin. „Pak si stačí vybrat v aplikaci záložku Obchod 24/7, ze seznamu obchodů vybrat ten v Mladé Boleslavi, kliknout na něj a aplikace vygeneruje a zobrazí QR kód. S ním přijde zákazník ke dveřím, pípne si kód na čtečce a vstupuje do krámu,“ popsal vstup do obchodu mimo běžnou pracovní dobu Lukáš Němčík z firmy COOP. Za dveřmi je druhá čtečka, na níž opět nakupující přiloží telefon s QR kódem, první dveře se zavřou a otevřou se ty druhé vedoucí už přímo k regálům se zbožím.