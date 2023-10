/FOTOGALERIE, VIDEO/ V sobotu 28. října se nebude slavit pouze Den vzniku samostatného československého státu. Na tento státní svátek připadá rovněž Den Středočeského kraje. U této příležitosti se již tradičně otevírají po celém kraji krajská muzea, galerie i památníky. Slavit se bude i na Mladoboleslavsku.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v pátek 8. září 2023 | Video: Michal Bílek

Krajská muzea slaví Den Středočeského kraje a zároveň i Den vzniku samostatného československého státu různě. Někde nabízí vstup zdarma nebo za snížené vstupné, jinde nabídnou i bohatý doprovodný program.



Muzeum Mladoboleslavska se v daný den na všech svých pobočkách otevře návštěvníkům za symbolickou korunu. Týká se to jak Mladoboleslavského hradu, tak i Muzea Podbezdězí, Muzea Benátecka a Leteckého muzea Metoděje Vlacha. To navíc od 10 do 17 hodin nabídne akce Legionáři v Rusku.

Návštěvníci leteckého muzea si budou moci v rámci akce po celý den prohlédnout výstavu zbraní a uniforem doplněnou odborným výkladem historika. Ve 13.30 hodin přijde na řadu ukázku střelby z polního děla 1902 vz. Putilov, které používalo dělostřelectvo československých legií v bitvě u Zborova v roce 1917. Na 15. hodinu budou připraveny bojové scény za účasti vojáků i letadel.

„Vojenskou akci připravil ve spolupráci s Leteckým muzeem Metoděje Vlacha Spolek přátel SPVH sever 2013 z Jablonce nad Nisou pod vedením Jaroslava Balatky a fandů vojenské techniky a historie vojenství,“ píše se na webu muzea.

Program po celém kraji

Své programy na 28. říjná chystají prakticky všechny krajská muzea. Symbolické vstupné, speciální prohlídky i programy pro celé rodiny nabídnou třeba Muzeum Českého stříbra Kutná Hora, Regionální muzeum v Kolíně, pobočky Polabského muzea, Regionální muzeum Jílové u Prahy Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, v Hrusících, Hornický skanzen Mayrau i Galerie Středočeského kraje. Celý program Dne Středočeského kraje naleznete zde.