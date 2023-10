/FOTO, VIDEO/ Muzeum Mladoboleslavska oslaví o nadcházejícím víkendu Mezinárodní den archeologie. Návštěvníci se mohou těšit na tematicky program, který z nich alespoň pro třetí říjnovou sobotu udělá pravé archeology.

Mladoboleslavský hrad, sídlo Muzea Mladoboleslavska | Foto: Muzeum Mladoboleslavska

Dne archeologie se v Muzeu Mladoboleslavska tradičně nese v duchu zapojení návštěvníků do práce archeologů. A ani sobota 21. října na Mladoboleslavském hradě nebude výjimkou. „Přidat se můžete k průzkumu nejhlubšího hradního sklepení, kde podle pověsti ústí tajná podzemní chodba. Ukážeme vám také nálezy z minulých let, které jsme společně v tajné chodbě objevili. Dozvíte se, na čem si kdysi hradní páni pochutnávali, co se na hradě vyrábělo a co tu kdysi obyvatelé hradu ztratili a už nikdy nenašli,“ píše se v pozvánce na webu muzea.

Muzeum rovněž už na svém Facebooku avizovalo, že akce potěší děti. „Mezinárodní den archeologie na hradě bude zase celý od písku a hlíny, jak to mají děti nejraději,“ stojí na facebookovém profilu muzea. Právě děti si v sobotu zkusí objevit pravěký hrob a nacvičí si na něm práci na vykopávkách.

Ohlédnutí za Mezinárodním dnem archeologie 2021

Zdroj: Youtube

Ti starší pak budou mohou pomoci archeologům se zařazením nálezů do archeologických sbírek muzea.

„Představíme vám také nově objevený poklad pražských grošů a součástí oslav bude ochutnávání středověkých jídel. Program jako každý rok doplní výstava hub v jednom z hradních sklepů,“ doplňuje muzeum.

Akce se odehraje od 10 do 17 hodin.