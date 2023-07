Již za necelé dva týdny odstartuje rekonstrukce mostu v Pražské ulici. Řidiči se musí připravit na to, že práce citelně zasáhnou do dopravy v lokalitě. Uzavírka potrvá od poloviny července až do konce listopadu.

Most v Pražské ulici čeká dlouhotrvající rekonstrukce. | Foto: Město Mladá Boleslav

Stav mostu byl delší dobu nevyhovující a město připravovalo jeho rozsáhlou rekonstrukci. Již po kontrolách mostů v roce 2019 město avizovalo, že oprava je více než nutná, přičemž mluvčí Pavel Šubrt tehdy hovořil o havarijním stavu. Nyní tehdejší vyjádření na webu města potvrdil „Závěry z roku 2019 stanovují stavební stav spodní stavby jako špatný a stav nosné konstrukce velmi špatný,“ konstatoval s tím, že rekonstrukce mostu proběhne způsobem náhrady nosné konstrukce na nových úložných prazích. Celková cena prací je 9,8 milionu korun bez DPH.

Řidiči se však musí připravit na to, že ve dnech 17. července až 30. listopadu v místě platit úplná uzavírka provozu. „Po dobu rekonstrukce bude kruhový objezd v Podolci průjezdný do ulic Nádražní a Vinecká, odbočení do Pražské ulice směrem nahoru k Hejtmánce nebude možné. Ve směru z Hejtmánky směrem dolů k mostu bude dopravní značení jasně upozorňovat na uzavírku mostu,“ stojí ve vyjádření města se zdůrazněním, že lidé žijící v domech kolem Pražské ulici se ke svým domům dostanou z Hejtmánky bez omezení a přístup pro pěší do 4. základní školy bude zajištěn.

Objízdné trasy

Pro vozidla do 3,5 t a autobusy:

ve směru Bezděčín - ulicemi Nádražní, Vinecká a vlevo směr Sahara ulicí Bezděčínská.

ve směru do Mladé Boleslavi - ulicí Pražská, vpravo do Podchlumí po obchvatu, dále ulicí Vonřichova na silnici III/27513 v ulici Na Celně a ul. Jičínská



Pro vozidla do 18 t:

po silnici I/16 směr Zámostí, poté na silnici III/2591 směr Mladá Boleslav



Autobusová doprava bude také vedena po objízdných trasách. Dotčené jsou linky MHD č. 40, 41, 73 a linky IDSK č. 416, 462, 442, 463, 699.



Pěší budou moci použít nedalekou lávku přes Klenici.

Zdroj: mb-net.cz