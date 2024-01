/FOTO/ Rekonstrukce mostu přes Klenici v Pražské ulici a s ní spojená několikaměsíční dopravní uzavírka je u konce. V úterý 9. ledna odpoledne se most opět otevře řidičům.

Most v Pražské ulici prošel rozsáhlou rekonstrukcí | Foto: město Mladá Boleslav

Rekonstrukce mostu přes Klenici v Pražské ulici a s ní spojená několikaměsíční dopravní uzavírka je u konce. V úterý 9. ledna odpoledne se most opět otevře řidičům.

Mluvčí Mladé Boleslavi Pavel Šubrt informoval, že most v Pražské ulici se otevře pro obousměrnou dopravu kolem 16. hodiny. „Zároveň skončí dočasná možnost projíždět z Nádražní ulice do Pražské směrem nahoru na Hejtmánku po nedaleké lávce. Ta bude opět pro dopravu uzavřena a bude sloužit zase jen pěším a cyklistům,“ upozornil mluvčí. Autobusy se vrací do původních tras až od středy 10. ledna.

Kompletně hotová ale zatím stavba není. Most bude zatím uveden do předčasného užívání, zbývající práce budou podle Šubrta dokončeny v řádu několika týdnů. „Chodci budou moci na nově otevřeném mostě zatím dočasně využívat jen chodník na pravé straně ve směru od kruhového objezdu k Hejtmánce a za mostem v případě potřeby přejít na stranu levou,“ doplnil mluvčí magistrátu.

Most v Pražské ulici byl v havarijním stavu a potřeboval kompletní rekonstrukci. To v tomto případě znamenalo, že původní most z roku 1907 nahradila zcela nová konstrukce. Že jsou práce opravdu nutné, ukázaly zkoušky v roce 2019, kdy byl stav mostu označen stupněm šest, tedy druhým nejhorším. Samotná rekonstrukce začala loni v létě. Původně mělo být hotovo na konci listopadu, práce se ale zdržely a termín byl posunut na leden.