Skauti na Mladoboleslavsku rozdávají v těchto dnech betlémské světlo. Plamínek z rodiště Ježíše Krista si mohou zájemci vyzvednout i na Štědrý den.

Betlémské světlo. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

V Mladé Boleslavi rozdávají skauti betlémské světlo už od začátku tohoto týdne. Od 18. prosince si pro něj zájemci chodí k lavičce Václava Havla. Přijít mohou i dnes od 16 do 18. hodin. Přímo na Štědrý den pak bude betlémské světlo k dispozici u kostela Nanebevzetí Panny Marie a to v časech od 9 do 10 a od 13 do 16 hodin.

V Mnichově Hradišti si mohou místní přijít pro plamínek na faru v pátek od 17. do 19 hodin. „Svíčky s sebou. Děkujeme skautkám a skautům z 1. oddílu Mnichovo Hradiště,“ píše se na Facebooku města.

Mimo jiné právě na členy tohoto oddílu letos připadl důležitý úkol. „Naše středisko mělo letos tu čest zajistit převoz Betlémského světla z Nymburka do Mladé Boleslavi, odkud pokračovalo dále do severních částí naší země. Převoz zajistila družina sestavená ze skautů a skautek z našeho oddílu, Kněžmostu a Dolního Bousova," napsali skauti na svém Facebooku.

Lidé v Kněžemostu si mohou vyzvednout betlémské světlo rovněž v pátek. Od 17 do 18 hodin bude k dostupné hned na třech místech: u Hasičárny v Kněžmostu, u skautské klubovny a na rozcestí ulic Branžežská a K cihelně

V Benátkách nad Jizerou a Bakově nad Jizerou budou skauti rozdávat světlo z Betléma v sobotu. V Benátkách dopoledne od 10 do 12 hodin tradičně u vánočního stromu, odpoledne pak v Hrnčířském dvoře Zvířetice u Bakova od 15 do 17 hodin.

Bělou pod Bezdězem betlémské světlo rozzáří na Štědrý den. „Betlémské světlo budou skauti rozdávat u České brány než odejdeme na krmení zvířátek,“ píše se v pozvánce na webu betlémského světla, kde je v této souvislosti uveden čas od 10 do 10.15 hodin.