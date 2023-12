Do konce ledna se přijímají přihlášky do prvního ročníku Mladoboleslavské ceny za architekturu. Nominovány mohou být stavby a počiny, které byly na Mladoboleslavsku dokončeny před maximálně 10 lety.

Mladoboleslavská cena za architekturu navazuje na Krkonošskou cenu za architekturu, jejíž první ročník vyhrál Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou (na snímku). | Foto: Miloš Šálek

Web Mladoboleslavské ceny za architekturu říká, že smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině. „Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, stejně jako identifikace kulturních hodnot v konkrétním území, které obýváme a vytváříme,“ píše se na webu soutěže,

Organizátorem a otcem myšlenky Mladoboleslavské ceny za architekturu je Josef Smutný. „Pilotní ročník chápeme jako průlomový okamžik, kdy iniciátoři architektonické přehlídky spolu s porotou zavádějí skrze kritéria regionální ceny nový pohled na architekturu a rozvoj území. Je to přístup řekněme sousedský, který je v Rakousku, Německu nebo Švýcarsku základním kamenem péče o vystavěné prostředí,“ uvádí na webu soutěže Josef Smutný, který zároveň stojí i za Krkonošskou cenu za architekturu.

Pořadatelem ceny je spolek České centrum pro architekturu ve spolupráci s ústavem Pluhárna. Hlavním partnerem je Nadační fond Škoda Auto, který ocenění podpořil v grantové výzvě Kultura má zelenou. Odborným partnerem je Česká komora architektů. Záštitu převzala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Přihlášky jsou přijímané do konce ledna 2024. „Stavby a počiny v regionu Mladoboleslavsko mohou do soutěžní přehlídky nominovat zástupci samospráv, autoři děl i samotní investoři. Přihlášky jsou otevřeny do konce ledna, pro nominování díla je třeba vyplnit formulář na webových stránkách soutěže www.mbca.cz,“ píše k soutěže na svých stránkách město Mladá Boleslav.

V porotě Mladoboleslavské ceny za architekturu usednou architekti Martin Kloda, David Mateásko, Jan Hofman a Emília Jarošová a fotografka Andrea Thiel Lhotáková.

Finalisté Mladoboleslavské ceny za architekturu 2023 budou oznámeni na jaře roku 2024 a vítězné stavby a počiny budou oceněny v rámci slavnostního večera 18. dubna v Pluhárně.