Městská hromadná doprava v Mladé Boleslavi přejde v červenci a v srpnu tradičně na prázdninový režim. Cestující se tak musí připravit na to, že jízdní řády budou v těchto měsících vypadat trochu jinak.

MHD v Mladé Boleslavi přejde do prázdninového režimu. | Foto: Deník/ Michal Bílek

Za mladoboleslavský magistrát na změny upozornila na webu města mluvčí Šárka Charousková. „V jízdních řádech jsou prázdninové spoje označené negativní značkou 14 na linkách: 20, 30, 32, 33, 40, 41, 60, 61, 70, 71 a 80. Spoje nahrazující prázdninové spoje jsou označené negativní značkou 19 na lince 60,“ připomněla.

O prvním prázdninovém týdnu tradičně ovlivní městskou hromadnou dopravu státní svátky. Ve středu 5. a ve čtvrtek 6. července autobusy pojedou v režimu neděle a svátek (negativní značka 16 a 18 na linkách: 20, 31, 41, 42, 50, 60, 71).

V pátek 7. července bude mít automobilka Škoda Auto jednodenní celozávodní dovolenou. V pondělí 24. července pak začne dvoutýdenní celozávodní dovolená. I to se do jízdních řádů promítá. „Spoje dovolená Škoda jsou označené negativní značkou 13 a nahrazující spoje jsou označené negativní značkou 15 na linkách 20 a 41,“ upozornila mluvčí s tím, že během celozávodní dovolené také platí 21. a 28. července značka 16 na linkách 20, 31, 41, 42, 50, 60 a 71.

V době celozávodní dovolené dojde ke změnám i v provozu vlaků. Na trati z Mladé Boleslavi do Dolního Bousova dojde od 24. července do 1. srpna k údržbovým pracím, které si vyžádají výluku. V této době zde budou místo vlaků jezdit autobusy. „Výluka je plánována tak, aby byla v zákrytu s celozávodní dovolenou ve Škoda Auto,“ sdělil již dříve Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic.

Na letní provoz najede také informační centrum Dopravního podniku Mladá Boleslav. Zde bude od pondělí 3. července do pátku 25. srpna platit otevírací doba od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Od 28. srpna bude opět provoz v plném rozsahu, tedy od 6 do 17 hodin.