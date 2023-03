Ceny jízdenek v městské hromadné dopravě v Mladé Boleslavi se od 1. dubna zvýší. Cestující si však připlatí pouze za jednotlivé jízdné. Slevy v podobě zvýhodněného jízdého či celoroční jízdenky stále platí. Informoval o tom Dopravní podnik Mladá Boleslav.

Autobus Městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková

O aktualizaci ceníku MHD rozhodla na svém jednání 20. března městská rada. Základní jednotlivé jízdné v autobusech se od 1. dubna zvýší na 24 korun, při využití městské karty na 21 korun.

Silnice u Sedlce jsou ve velmi špatném stavu. Čeká je oprava za desítky milionů

„Zároveň ale zůstane zachována ve stejné výši velmi výhodná celoroční jízdenka za 1000 korun a i nadále budou moci jezdit městskými autobusy zcela zdarma mladiství do 15 let, osoby na mateřské a rodičovské dovolené včetně kočárku, starobní důchodci, držitelé Jánského plakety i osoby pečující o dítě dlouhodobě zdravotně postižené do 15 let,“ stojí ve vyjádření na webu Dopravního podniku Mladá Boleslav s doplněním, že studenti ve věku od 15 do 26 let budou jezdit za zvýhodněné jízdné ve výši 13 korun, s kartou 11 korun.

Přes tři tisíce lidí mají celoroční kupon

Cena jednotlivého jízdného se v MHD v Mladé Boleslavi zvyšovala naposledy v roce 2016. Pavel Šubrt za magistrát na webu Mladé Boleslavi doplnil, že po zavedení celoroční jízdenky za 1000 korun v roce 2022 se pravidelné využívání MHD stalo velmi výhodným. „Pokud někdo využívá MHD dvakrát denně v pracovních dnech po celý rok, vyjde ho jedna jízda na pouhé dvě koruny. Za prvních osm měsíců, kdy byl zvýhodněný kupón zaveden, si ho pořídilo už 3109 lidí,“ řekl.