Černou skládku v podobě záboru řešili městští strážníci minulý týden v pátek za domem v Havlíčkově ulici v Mladé Boleslavi. Vyházené jádro z bytu bylo spolu s dalšími věcmi sice relativně srovnané na hromadě, ale bylo na veřejném prostranství a bez řádného povolení. Policisté proto začali hledat majitele věcí.

Městští strážníci řešili černou skládku v Havlíčkově ulici 4. srpna 2023. | Foto: Městská policie Mladá Boleslav

Obyvatelé přilehlého panelového domu strážníkům sdělili, že v šestém patře probíhá rekonstrukce bytu. Tam však v tu chvíli nikdo nebyl, majitele tak městská policie kontaktovala telefonicky.

„Muž se k černé skládce sám přiznal. Uvedl, že se ptal domovníka a ten mu sdělil, že si to tam může odložit. Strážníci muže řádně poučili, že v žádném případě nesmí takhle odkládat nepořádek. S dotyčným bylo protiprávní jednání vyřešeno a dána lhůta k odstranění,“ popsal ředitel Městské policie Mladá Boleslav Tomáš Kypta.

Kdyby muž skládku neodklidil, skončil by případ u správního řízení, kde by byla předložena i faktura úklidu od firmy Compag, která se stará o pořádek ve městě. Na to ale nakonec nedošlo. „Hlídka strážníků následující den provedla kontrolu, vše je odklizeno původcem v dané lhůtě,“ potvrdil ředitel.