K zápisům do mateřských škol v Mladé Boleslavi, které zřizuje město, přišlo 483 dětí. Podle informací, které zveřejnilo město, budou pravděpodobně přijaty všechny děti ve věku 3 a více let.

Zápisy do mateřských škol se konaly v úterý 7. května. Mluvčí města Pavel Šubrt informoval, že do mateřských škol zřizovaných městem Mladá Boleslav podáno celkem 634 přihlášek. „Zákonní zástupci některé děti přihlásili i do několika mateřinek, skutečně tedy přišlo k zápisu 483 dětí, z toho 46 předškoláků, kteří mají vzdělávaní v mateřské škole povinné,“ doplnil mluvčí na webu města.

Počet žáků na třídu se nemění: 20 dětí bude ve třídě ředitelky, 24 dětí v ostatních třídách. Jiné počty jsou ve třídách omezených prostorově.

„Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dětí bude zveřejněno 27. května v jednotlivých školkách. Podle pracovnic odboru školství, kultury a tělovýchovy je velmi pravděpodobně, že budou přijaty všechny děti ve věku 3 a více let,“ doplnil Šubrt.