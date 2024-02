„Zde je navržena 646 metrů dlouhá přeložka silnice III/2768, která kříží hlavní trasu nadjezdem. Severně míjí vrch Horka a Židně­ves. Na východním konci obce je navrže­na mimoúrovňová křižovatka Židněves. Její větve jsou napojeny do okružní křižovatky (o vnějším průměru 60 metrů) na stávající silnici I/16. Větev křižovatky je přes silnici I/16 převedena nadjezdem,“ píše ŘSD.

Přesně před půl rokem začala rozsáhlá proměna dálniční křižovatky u Kosmonos

Následně je přeložka vedena severně kolem Sukorad, prochá­zí mezi obcí a bývalým zemědělským areálem, kde kříží mostem přeložku silnice III/27612, která bude měřit 290 metrů.

„Mezi Sukorady a Martino­vicemi je plánována mimoúrovňová křižovatka Martinovice. Větve křižovatky budou zapojeny do dvou okružních křižovatek (u obou je vnějším průměr 40 metrů), do kte­rých bude napojeno obratiště autobusu Martinovice a připojení čerpací stanice. Před mostem přes Přepeřský potok se trasa napoju­je do stopy původní silnice I/16,“ stojí v popisu s tím, že stávající most přes Přepeřský potok bude zbourán a postaven v nové poloze. Stavba pak končí za parkovištěm.

V prvních dvou kilometrech a v místě od 4,8 do 5,9 kilometru projekt počítá s přídatnými pruhy ve směru na Jičín. V Místech od 2,0 do 4,5 a od 5,9 do 7,1 kilometru jsou navrženy přídatné pruhy ve směru na Mladou Boleslav. Pro snížení hlukové zátěže vyrostou i dvě protihlukové stěny.

Žádné kaluže příštích deset let. Proměna vnitrobloku na sídlišti začala

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl již při zahájení rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy v září loňského roku zdůraznil, že přestavba je důležitá právě i pro plánovanou přeložku silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice, která bude do křižovatky v budoucnu zaústěna. „Zahájení stavby chystáme na rok 2025, kdy zprovozníme přestavbu mimoúrovňové křižovatky,“ sdělil.

A tento záměr stále trvá. ŘSD opakovaně zdůraznilo, že rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky postupuje podle plánu a nyní potvrdilo, že v příštím roce chystá výběrové řízení na zhotovitele přeložky i samotné zahájení budování. „Uvedení stavby do provozu předpokládáme v roce 2027. Odhadované náklady činí 1575,87 milionu korun bez DPH,“ píše ŘSD.