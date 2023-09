/VIDEO, FOTOGALERIE/ Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi se rozšíří. Zastupitelstvo Středočeského kraje tento týden schválilo odkup potřebných pozemků. Jedná se o 1,2 hektaru za necelých 15 milionů korun.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v pátek 8. září 2023 | Video: Michal Bílek

Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda připomněl, že Letecké muzeum Metoděje Vlacha se těší velké oblibě a přispívá k podpoře cestovního ruchu v regionu, dlouhodobě se však potýká jak s nedostatkem expoziční a depozitární plochy pro nově vznikající repliky historických letadel, tak s nedostatkem prostoru pro další kulturní aktivity lákající návštěvníky leteckého muzea.

„Rozšíření umožní nejen rozšířit sbírku exponátů, ale vytvoří i komfortní a kapacitní podmínky pro pořádaní různorodých kulturních akcí, které bývají hojně navštěvovány,“ okomentoval.

Záměr Středočeského kraje počítá s výstavbou objektu s plochou přibližně 700 metrů čtverečních. Ten by podle vyjádření kraje měl nejen rozšířit muzejní a depozitární funkce, ale také má poskytnout podporu stávajícímu objektu, jehož vytápění v zimě a ochlazování v létě je energeticky velice náročné. „Součástí projektu je proto rovněž realizace energetických opatření, aby se zajistila nezávislost objektu na dodávkách plynu a elektřiny z externích zdrojů,“ píše Středočeský kraj na svém webu.

Původním majitelem kupovaných pozemků byl Aeroklub Mladá Boleslav. Ten si nechal vypracovat odhad, přičemž původní cena činila téměř 19 milionů korun. Radní pro oblast majetku a investic Libor Lesák ale připomněl, že se kraji podařilo vyjednat dvacetiprocentní snížení až na cenu necelých 15 milionů.

Koupě byla nutná

Koupě pozemků byla podle radního nutná. „Současné uspořádání, kdy kraj byl vlastníkem pouze budovy muzea, nikoliv však okolních pozemků, bylo nevyhovující a do budoucna by bývalo mohlo zapříčinit řadu sporů a nežádoucích omezení ohledně přístupnosti budovy. Kromě pozemku pod budovou se jednalo i o část pozemku kolem budovy potřebných k provozování muzea, a to včetně zpevněných ploch, parkovacích stání a umístění inženýrských sítí,“ řekl Lesák.

Náklady na odkup pozemků budou hrazeny z investičního fondu Odboru kultury Středočeského kraje. Celkové náklady na realizaci projektového záměru, tedy na rozšíření expoziční plochy, přístavby multifunkčních a výukových prostor a energetická opatření, jsou odhadovány na 80 milionů korun. Kraj počítá s využitím dotačních výzev IROP, které by mohly pokrýt až 85 procent celkových nákladů, Dalších zhruba 20 procent pak nabídl uhradit Nadační fond Škoda Auto.