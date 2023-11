Celý nápad se zrodil v hlavě primátora Raduana Nwelatiho (ODS) ve chvíli, kdy v televizi viděl reportáž o odstranění lávky ze smíchovského nádraží. Tedy před třemi týdny. „Přišlo mi to jako velká škoda zlikvidovat a rozřezat takovou technickou památku z roku 1929. To, že si část mostu vezme Národní technické muzeum , je pro mě známka, že se skutečně jedná o zásadní památku. Navíc nám se opravdu hodí,“ řekl primátor.

Proto začal ihned jednat a rozjela se zřejmě nejrychlejší akce tohoto typu za poslední roky v Česku. O možnosti přemístit lávku z Prahy do Mladé Boleslavi jednal boleslavský primátor s mnoha lidmi: od ministra dopravy přes pražského primátora a zástupce Správy železnic až po generálního ředitele Technické správy komunikací Praha, kterým most stále patří. Myšlenka, že smíchovský most zůstane zachován a dokonce bude dál sloužit, se všem líbila.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Část mostu, kterou Boleslavští využijí, měří 110 metrů a váží 110 tun. Byla rozříznuta na tři díly a v noci na pátek po náročné logistické operaci, při níž byl dočasně uzavřen i Smíchovský tunel v Praze, dojela do čtvrti Bezděčín na kraji Mladé Boleslavi. Tam byla ráno za pomoci speciálního jeřábu složena na předem připravené místo, kde přezimuje a projde potřebnými opravami.

„Most jsem si prohlédl a z mého pohledu je ve velmi dobrém stavu. Po kontrole statikem a dokončení oprav na jaře předpokládáme, že bude během příštího roku usazen na místo, kde s ním počítáme,“ konstatoval Nwelati. Podle jeho slov jej oficiálně pojmenují Smíchovská lávka na připomínku toho, kde most původně stál.

Zpřístupnění okolí

Místem, kde bude lávka usazena, je lokalita u bývalého lihovaru nedaleko hlavního nádraží. Dříve tudy vedl železniční most, který sloužil jako vlečka právě do lihovarnické továrny. V současné době je místo těžko přístupné. Je zarostlé křovinami, a to, že na místě kdysi stál most, připomínají jen podpěry v řece. Právě na ně by měla být lávka opět usazena. „Budou muset být zřejmě povytaženy, pravidla pro podjezdovou výšku se od té doby změnila,“ poznamenal šéf magistrátu.

Než se tak stane, budou břehy v místech kolem budoucího mostu pročištěny a magistrát nechá zpracovat projekt nové cyklostezky, která spojí lávku mimo jiné s lesoparkem Štěpánka. Zvažuje se také přemostění nedaleké Klenice, které by v kombinaci se smíchovskou lávkou vytvořilo novou přístupovou trasu do Čejetiček. „Pokud lávku usadíme v příštím roce, asi se nedá čekat, že projekt cyklostezky stihneme do konce roku 2024. Ale budeme na tom pracovat,“ uvedl Nwelati.

Mapka místa, kde je zřetelná bývalá vlečka do lihovaru a kde v budoucnu bude usazena smíchovská lávka.Zdroj: magistrát MB

Most je fakticky stále majetkem Technické správy komunikací Praha. Počítá se však s jeho brzkým převedením do majetku města Mladá Boleslav. Zatím není jasné, jakou to bude formou. Musí se k tomu vyjádřit pražští zastupitelé.

Jednou cestou je forma daru. Druhou pak úhrada ceny, kterou by Praha získala za železo z mostu při jeho rozřezání. „Při současných cenách jsme došli k částce přibližně 550 tisíc korun,“ uvedl primátor.

Podle jeho slov však v Praze také cítí, že gesto převzít smíchovský most a zachovat památku včetně její funkce je spíše pomoc a pozitivní nápad. K čemuž by měli při uvažování o formě převedení vlastnictví pražští zastupitelé přihlédnout. „I kdyby se jednalo o částku za železo, pořád jsou to pro nás velmi nízké náklady za nový most. Samozřejmě, něco také stála přeprava,“ doplnil Nwelati.

Primátor by chtěl po instalaci mostu nad Jizerou usilovat o jeho prohlášení technickou památkou. „Což bude znamenat sice komplikace při následné péči o něj, ale alespoň máme jistotu, že i budoucí vedení města se o most budou dobře starat,“ konstatoval.

S Národním technickým muzeem by se také chtěl domluvit na tom, že až bude část lávky v pražském muzeu vystavena, bude u ní upozornění na to, že větší část mostu mohou zájemci vidět v Mladé Boleslavi. A stále funkční.