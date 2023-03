/FOTO/ V Mladé Boleslavi finišuje jedna z největších městských investic za poslední rok. Tento týden došlo k usazení konstrukce nové lávky přes Jizeru v těsném sousedství železničního mostu. Lávka pro pěší a cyklisty propojí areál Krásné louky s pravým břehem Jizery a vývojovým centrem Škody Auto. Lávka je součástí proměny celého území za 75 milionů korun.

Usazení lávky pro cyklisty na Krásné louce v Mladé Boleslavi. | Foto: Zdopravy.cz/Chládek a Tintěra

Na most přispěl Nadační fond Škoda Auto částkou 26 milionů korun. Další výdaje z celkových nákladů ve výši téměř 74,5 milionu korun pokryjí dotace z Evropské unie a prostředky statutárního města Mladá Boleslav.

Kompletní dokončení lávky má být hotové do konce května. Síť cyklostezek, které vedou směrem k loděnici, na Ptáckou ulici i od lávky po Krásné louce na druhou stranu směrem po proudu řeky, bude hotova dříve.

Autorem přemostění je architekt Josef Pleskot. Budované cyklostezky představují další velký krok k plánovanému postupnému propojení Krásné louky a parku Štěpánka.

Bezpečnější cesta z práce domů

Podle šéfa odborů Škody Auto Jaroslava Povšíka u myšlenky vzniku nové lávky a nábřežní cyklostezky stáli zaměstnanci automobilky, kteří chtěli bezpečnější a rychlejší cestu do práce nebo zpět domů. „Beru to ale jen jako začátek polidštění celé lokality kolem Jizery směrem k bývalé Akumě. Těším se, že za několik let budeme stát o několik set metrů dále a zahajovat stavbu tzv. povodňového parku, který zvýší rekreační funkci Jizery a škodovákům i jejich rodinám přinese další příležitost kvalitního trávení volného času,“ řekl loni při zahájení stavby Povšík.