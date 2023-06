/PŘEHLED CEN/ Městské koupaliště v Mladé Boleslavi zahájí v pátek 16. června novou sezonu. Město na svém webu informovalo, že s největší pravděpodobností bude koupaliště fungovat do konce měsíce ve víkendovém režimu, od začátku prázdnin pak přejde na každodenní provoz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Zahájení sezony na koupališti se uskuteční v pátek v 9 hodin a náměstek primátora Jiří Bouška ve zprávě na webu města uvádí, že koupaliště zůstane otevřené celý víkend. „Uvidíme podle počasí, ale do prázdnin zůstaneme asi u víkendového režimu. Během prázdninových měsíců by už měl být provoz každodenní," potvrdil.

Proti loňskému roku se návštěvníci musí připravit na změny ve výši vstupného. „Bylo nutné jej přizpůsobit zvýšeným nákladům na energie i mzdy,“ stojí ve vyjádření města.

Dospělí za základní celodenní vstupné zaplatí 150 korun, s MB kartou pak 130 korun. Za odpolední koupání zaplatí 80 korun, s kartou 60. Za noční koupání, tedy návštěvu v době od 19.00 - 23.30 také 80 či 60 korun. Děti, studenti, senioři, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a držitelé Janského plakety pak platí snížené vstupné (viz přehled na konci článku).

IKEA otevírá nová mobilní výdejní místa. Jedno vznikne i v Mladé Boleslavi

Ke změnám dochází také v nastavení otevírací doby. „Odpolední koupání začíná o hodinu dříve, než v minulých letech, tedy od 15 hodin. Výhodu mají ti, kteří mají celodenní či odpolední vstupenku a přikoupí si k ní noční vstupné jen ve výši 50 Kč, s kartou 40 Kč. Novinkou je i to, že mezi denním či odpoledním koupáním a začátkem nočního již není půlhodinová pauza,“ píše se na webu města s tím, že při nočním koupání je k dispozici jen hlavní bazén.

K dispozici je i menší areál

Areál koupaliště v Mladé Boleslavi nabízí vodní svět, dětské hřiště a sportovní hřiště, písečnou pláž se vzduchovými trampolínami a i část s občerstvením. Zájemci mohou areál navštíviti i když právě nepanují tropické teploty. Bazény jsou totiž vyhřívány na 27 stupňů Celsia.

K dispozici plavcům je pak ve městě i menší areál s pláží a bazénem na severním sídlišti. Ten se tradičně otevře od 1. července na období letních prázdnin. Web provozovatele koupališť, Městské společnosti sportovní a rekreační areály, uvádí, že tu je základní vstupné 60 korun, děti do 150 centimetrů výšky platí 30 korun a senioři nad 70 let mají vstup zdarma. Přijímány jsou však zde jen platby v hotovosti.

VSTUPNÉ NA MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ

* Základní vstupné (9:00-19:00): 150 Kč/s kartou MB 130 Kč

* Děti od 110 cm do 15 let, studenti do 26 let, držitelé Janského plakety, senioři nad 62 let (9:00-19:00): 100 Kč/s kartou MB 80 Kč

* Odpolední koupání (Po – Pá 15:00 hod – 19:00 hod): 80 Kč/s kartou MB 60Kč

* Noční koupání (19:00 hod – 23:30 hod): 80 Kč (50 Kč) s kartou MB 60 (40 Kč)

(nižší cena po předložení vstupenky - denní, odpolední - z daného dne)

* Děti do 110 cm (9:00-19:00, odpolední, noční): 20 Kč

* Senioři nad 70 let, ZTP, ZTP/P (9:00-19:00, odpolední, noční): zdarma