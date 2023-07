Klub Panenky ČR zahájil v Galerii pod věží v Mladé Boleslavi výstavu. Až do konce prázdnin zde mohou zájemci vidět nejenom panenky z různých časů, ale také plyšové medvídky i další hračky.

Výstava je k vidění v Galerii pod věží do konce srpna. | Foto: FB/Klub Panenky ČR

Výstava nese název Jako z pohádky na návštěvníci Galerie pod věží se mohou těšit na všemožné panenky různého stáří i z různorodých materiálů. K vidění jsou ale plyšoví medvídci, dobové kočárky i staré pohádkové knížky.

Galerie se nachází v budově staré radnice na Staroměstském náměstí a výstava Klubu Panenky ČR zde bude přístupná do 31. srpna. Otevřeno je od úterý do čtvrtka od 13 do 17 hodin a od pátku do neděle od 10 do 17 hodin.