Nový stravovací provoz v Klaudiánově nemocnici je hotový. Zaměstnanecká jídelna začala sloužit v září loňského roku, kuchyň byla dokončena nyní. Přibližně v polovině května začne vařit i obědy pro pacienty.

Slavnostní otevření nové kuchyně v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi 2. května 2023. | Foto: FB/Klaudiánova nemocnice

Mladoboleslavská nemocnice o tom informovala na svém webu, přičemž ve zprávě stojí, že realizace celého projektu stála téměř 85 milionů korun bez DPH za stavební práce, přípravné a projektové práce a částečné vybavení. Nemocnice projekt hradila z vlastních zdrojů a s pomocí desetimilionové dotace od Středočeského kraje.

Klaudiánova nemocnice projekt oficiálně ukončila v úterý 2. května. Malé slavnosti se zúčastnili mimo jiné hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka, předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa a místopředsedy představenstva Daniela Marka.

První v Evropě

Hejtmanka novou kuchyni zhodnotila jako velkou, prostornou a skvěle vybavenou. „Technologie, které tu jsou, jsou absolutně moderní. Například tabletový systém, který tu je, je první v Evropě. Je skvělé, že část jídel na tácu je ohřívaná a část naopak chlazená. Takže by se nemělo stát, že člověk, který leží na posteli, dostane něco, co je studené a nedá se jíst. Studií o tom, že stravování přispívá k rychlé rekonvalescenci je spousta. Doufám, že tady se to povede realizovat v praxi,“ řekla Pecková.

Původní kuchyň Klaudiánovy nemocnice a její technologické vybavení byly zastaralé a nevyhovovaly současným potřebám nemocnice. Navíc sídlila v nejstarším objektu areálu. Právě instalace moderní tabletová linka v původní kuchyni nebyla možná z důvodu nedostatečného prostoru a technického vybavení. Nemocnice na svém webu vysvětlila, že při využití tabletového systému je strava v kuchyni pod dohledem nutriční specialistky rozdělena do tabletu dle typu diety a transportována na jednotlivá oddělení nemocnice v tabletových kontejnerech.

„Každý pacient tak dostane označený tablet se svou dietou. Tím dojde k eliminaci rizika podání chybné diety pacientovi. Zároveň je zajištěno, že pacientovi bude podána strava ve správné gramáži a teplotě, což je při stávajících podmínkách komplikované,“ stojí ve vyjádření s tím, že nové gastrovybavení umožňuje přípravu pokrmů podle aktuálních trendů, jako jsou vaření v páře, nízkoteplotní, tlakové nebo noční vaření.

Výdejové okénko

Ladislav Řípa připomněl, že v současnosti se v kuchyni vaří asi 450 jídel, kapacita je ale mnohem vyšší. „Náběh je velmi postupný. Věříme, že zaměstnanci získají důvěru a budeme zde vařit daleko více jídel. Kapacita této kuchyně je několik tisíc jídel, takže jsme zatím na spodní hranici toho, co dokážeme,“ sdělil a poznamenal, že v provozu bude například takzvané venkovní výdejové okénko. „To bude sloužit například v době jakýkoliv opatření, kdy je potřeba, aby se lidé příliš nepotkávali, a dále pro prodej lidem z ulice. Prioritou ale pro nás je zachovat kvalitu jídel pro zaměstnance a pacienty,“ řekl předseda představenstva.

Vaří odborníci

Provoz kuchyně, která přibližně v polovině května začne naplno vařit jídlo pro pacienty nemocnice, zajišťuje na základě výběrového řízení firma Dora Gastro. Ta zařizuje nejen stravování pro zaměstnance, ale také kompletní stravování pacientů.

„V rámci nemocnic ve Středočeském kraji je to pilotní projekt. Jsem velmi rád, že jsme s managmentem nemocnice našli odvahu do toho jít a projekt realizovat. Jsem přesvědčený o tom, že se zdravotnická zařízení mají věnovat léčbě a léčení pacientů. Proč se zabývat vařením, když si na to můžeme najmout odborníky,“ řekl náměstek Pavlík.