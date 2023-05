/FOTO, VIDEO/ Nemocnice potřebuje vaši krev. To je výzva, s níž se ve středu 17. května obrátila na dobrovolné dárce z regionu Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi. Ohlas byl vidět hned ve čtvrtek ráno. „Opravdu přišlo hodně lidí; dokonce se vytvořila fronta,“ řekla Deníku za nemocnici Hana Kopalová.

Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Nemocnice v Mladé Boleslavi informovala, že prvodárci mohou přicházet bez objednání od pondělí do čtvrtka. Již registrovaní dárci se mají domlouvat na termínu telefonicky nebo využít on-line objednávání ve formuláři na webu nemocnice. Právě to se nyní u stálých dárců těší největší oblibě. „Já jako dárce vidím okénko se svou krevní skupinou, tak si mohu návštěvu snadno naplánovat,“ poznamenala Kopalová.

Zdroj: Youtube

I když nemocnice, jejíž vývzu zveřejnil na svém webu i Středočeský kraj, žádá dárce o pomoc, neznamená to, že by aktuálně trpěla nedostatkem, který by vyžadoval jakákoli omezení provozu. V nemocnici ale pamatují na „předzásobení“ – tedy chtějí předejít možnému nedostatku v nadcházejícím období. Dárci, a to všech krevních skupin, jsou tedy potřební hlavně kvůli vytváření zásob, aby byl dostatek krve i v období dovolených. To totiž tradičně návštěvy dárců poklesnou, protože hodně lidí odjíždí mimo bydliště.

Na festival Krásná louka se chystá David Koller, Richard Müller i Harlej

„Nyní ještě dobíhají respirační onemocnění, současně už začínají dovolené,“ připomněla Kopalová dva faktory, které mají vliv na množství krve, jež se od dárců daří získat. Odebraná plná krev se dále zpracovává, přičemž podmínky skladování i doba uložení se u jednotlivých složek liší. Výzvy adresované dárcům bývají zpravidla spojeny s potřebou červených krvinek, u nichž je použitelnost omezena na 42 dní.

Využití darované krve, tedy preparátů z ní, je rozmanité. Uplatní se nejen při pomoci zraněným při vážných nehodách, ale potřebují ji i jiní pacienti v rámci „běžného“ fungování nemocnice: při operacích, ale i jiných náročných zákrocích – nebo například i při porodech.