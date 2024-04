/FOTO/ Boleslavští karatisté si zpestřili svůj tréninkový plán a vyrazili na pražský turnaj KAMIWAZA CUP 2024, kterého se zúčastnilo téměř 450 závodníků ze všech koutů republiky. Boleslavští borci se mohou pyšnit ziskem 15 zlatých, 10 stříbrných a 10 bronzových medailí.

Tým TJ AŠ | Foto: se svolením Ludmily Nentwich

Skvělé výkony podali nejmladší členové klubu - Gia Nentwich a Barbora Hrbáčková. Obě dívky získaly dvě zlaté medaile, ale především jednoznačně převýšily své soupeřky a předvedly skvělé výkony. Mark Marushchakivskyi vybojoval tři zlaté medaile, Richard Ljapin a Vsevolod Riabukha po jedné zlaté medaili.

V nové kategorii se objevují Renat Tokariev a Michal Ivanchuk. Tokariev se probojoval do finále v kata mladších žáků 10-11 let i kumite do 35 kg. Pokaždé si odnesl stříbrnou medaili. Ivanchuk získal bronz v kumite žáků 10-11 do 45 kg. Premiérové zlato získala Aneta Farová v kumite žákyň 10-11 let nad 40 kg, když ve finále zdolala oddílovou kolegyni Anetu Sochovou. Další zlato do sbírky přidala Viktorie Chmelarová v kumite žákyň 10-11 let do 30 kg a Mylana Kyselová v kumite dívek 9-11 let nad 30 kg.

Kumite žákyň 10-11 let 1.místo Aneta Farová, 2.místo Aneta SochováZdroj: se svolením Ludmily Nentwich

Výborný turnaj prožil Damian Ona. Nejprve po třech vítězných eliminačních kolech prošel do finále v kata st. žáků, kde těsně podlehl soupeři z Neratovic. V disciplíně kumite byl ještě úspěšnější. V semifinále porazil soupeře 8:0 před časovým limitem a ve finále zdolal oddílového kamaráda Davida Nováka. Bronz v této spojené kategorii žáků do 55 kg bral další boleslavský karatista Jakub Horák.

„Jsme rádi, že jsme se v rámci jarní přípravy mohli zúčastnit tohoto turnaje. Věřím, že to naše děti namotivovalo k další tvrdé práci a přípravě. V dubnu nás čekají nominační turnaje jako je Krajský přebor a Národní pohár. Věřím, že vybojujme co nejvíce postupů na MČR. Gratuluji všem závodníků, ke skvělým výkonům a výsledkům,“ doplnila trenérka Ludmila Nentwich.