Ani letos nebudou v ulicích Mladé Boleslavi chybět světélka, která zdobí stromy a ulice po celý advent. Například 11. listopadu pracovník města zdobil stromy naproti Havelskému parku.

Instalace vánoční výzdoby v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

A co bude s vánočními trhy nebo s rozsvěcením stromu? To prozatím není jasné. Město by se mělo rozhodnou podle toho, jaká opatření zpřísní či zruší Vláda České republiky. Finální verdikt Mladé Boleslavi by tak měl padnout po 20. listopadu.