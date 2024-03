Bazén, škola a školka. Na tyto střechy umístí město letos fotovoltaické panely

/FOTO, VIDEO/ Úspora plateb za energie s využitím vlastních zdrojů. To je účelem projektu, v rámci nějž chce boleslavský magistrát začít instalovat na některé budovy patřící městu fotovoltaické panely. V letošním roce by se to mělo týkat střech tří budov. Projektová dokumentace se však bude připravovat i pro další roky a stavby.

Budovy, na kterých mají být letos v Mladé Boleslavi umístěny solární panely. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Letošní instalace fotovoltaických panelů se bude týkat 6. Základní školy v Jilemnického ulici, dále mateřské školy v Debři a městského bazénu v lesoparku Štěpánka. Podle primátora Raduana Nwelatiho (ODS) půjde především o to vyzkoušet celý systém. „Chtěli bychom si to nejprve celé vyzkoušet, vychytat případné porodní bolesti a pak pokročit v plánech ještě dál,“ řekl Nwelati. V současné době magistrát vybírá dodavatele. V rozpočtu má na akci připraveno 7,6 milionů korun. Ve stavu rozpracování už jsou projekty na umístění fotovoltaiky na dalších třech základních školách. Na 7., 8. a 9. základní škole by se panely měly objevit v příštím roce. Nové sídlo Škoda Auto je hotové. Kampus nese jména zakladatelů automobilky Tím však výhled města na využití tohoto alternativního zdroje energie nekončí. V dalších letech chce v rámci připravené koncepce založit takzvané energetické společenství, pod nějž by měly spadat nejen budovy patřící městu a jejich příspěvkovým organizacím, ale také další objekty. „Bude záležet na tom, jak rychle se budou přijímat zákony ohledně komunitní a sdílené energetiky. Než budeme připraveni rozšířit svoji působnost, chceme si to zkusit na našich budovách. Ale s využitím dalších možností v budoucnu rozhodně počítáme,“ doplnil primátor. Využití energie jinde Kromě jiného by to také znamenalo možnost využít elektřinu v jiných budovách, než na jejichž střechách byla vyrobena. Příkladem mohou být školy, které přes letní prázdniny nejsou využívané. Přes to se díky slunečnímu svitu bude díky fotovoltaickým panelům na jejich střechách vyrábět značné množství elektřiny, která tak bude moci být využita díky přenosové soustavě i v jiných budovách.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu