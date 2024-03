Jak potvrdila ředitelka domova pro seniora Světlana Kubíková, klienti budou v uzavřeném prostoru pod permanentním dohledem pracovníků domova. „Jedná se o seniory, kteří jsou často dezorientovaní. Jsou to fajn lidé, ale potřebují mít dozor, aby se sami neztratili,“ vysvětlila ředitelka. Sama k tomu přidala jednu zkušenost. „Do práce mě vozí manžel autem a stalo se, že za ním přišly dvě naše klientky a ptaly se, jestli by je neodvezl do Rožďalovic. Občas mají trochu problém s orientací,“ konstatovala Kubíková.