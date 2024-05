„Měl by to být vzorový projekt nového moderního města pro celou Českou republiku. V této lokalitě bude extrémní množství zeleně daleko nad předepsané normy. Parkování chceme dostat co nejvíce pod zem, případně do parkovacích domů. A nájmy by se měly pohybovat pod běžnou tržní cenou,“ nastínil část plánů Nwelati, nyní náměstek primátora Mladé Boleslavi. Vzniknout tak má hypermoderní městečko s technologickými vymoženostmi a zároveň šetrností k přírodě a ekologickým využíváním energií.

Celý projekt má vedení města automobilů v hlavě už několik let. K pozemkům, které magistrátu historicky patří, začalo přikupovat další už v roce 2019. Tehdy pořídilo 114 tisíc metrů čtverečních, později dokoupilo dalších 42 tisíc metrů. Celkem to město vyšlo na 81 milionů korun, což považují zástupci radnice vzhledem k cenám současným a budoucímu využití za výhodnou cenu.

Čtvrť Dubce a její okolí, kde by mohlo vyrůst nové městečko budoucnosti.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Cílem je vybudovat v Dubcích hromadné bydlení. Většina z chystaných bytů má být městských nájemních a družstevních, menší část tržních, tedy volně k prodeji. „Například plánujeme, že u družstevního bytu nebude žádná vysoká akontace, na kterou by si uživatel musel půjčovat hypotéky," řekl Nwelati. Nájemné by mělo být nižší než tržní nebo koupě s využitím hypotéky. Například třípokojový byt by měl podle dřívějších odhadů stát zhruba 14 tisíc korun měsíčně. Konečné ceny ale budou záviset na nákladech na výstavbu. Výhodné podmínky budou platit pro obyvatele města, kteří nevlastní jiné nemovitosti.

Do budoucna chce v této lokalitě město koupit další pozemky a s majiteli už prodaných bude jednat, aby celý prostor měl komplexní vizi a řešení. Podle analýzy, kterou si město nechalo už dříve zpracovat, by mohla lokalita pojmout až 22 tisíc lidí. „To nechceme, ale určitě to bude v tisících lidí," řekl náměstek primátora, podle jehož odhadu by v Dubcích v budoucnu mohlo bydlet kolem 9 tisíc obyvatel.

Vzorový projekt pro celé Česko byl měl kombinovat moderní bydlení a šetrný vztah k přírodě. A to i v rámci získávání energií, kde se počítá například s velkým využitím solárních panelů.

Především kvůli projektu v Dubcích schválili zastupitelé vznik nové městské společnosti. Opozice vidí smysl její existence především jako pořízení dalších trafik pro zástupce stávající koalice. Jednateli společnosti se stali primátor Bouška a náměstci Nwelati s Markem. Předsedou dozorčí rady je další koaliční zastupitel Robin Povšík.

Návrh na zástupce opozice v orgánech společnosti neprošel. „Aby po plánovaném odchodu z funkce primátora senátor s mnoha funkcemi Raduan Nwelati nebyl škodný, založil si Městskou společnost pro dostupné bydlení. Bude mít 3 jednatele, 6 členů dozorčí rady, a do začátku dostane 17 milionů. Jak bude s financemi nakládáno, nebylo upřesněno, žádný „byznys plán“ nebyl představen. Návrh na zástupce opozice v dozorčí radě neprošel. Koaliční partneři jsou spokojeni, za chvíli bude mít každý nejednu placenou funkci v městské firmě za dlouhodobou loajalitu,“ uvedla na sociální síti opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová.

Koalice však tvrdí, že plán na vznik této společnosti existoval už dlouho. Její smysl vidí především v daňových úlevách. Na rozdíl od města může nová společnost uplatňovat DPH, což by mělo přinést milionové úspory. Zároveň má mít společnost svou projektantskou divizi. „Ta by měla svého vedoucího plus další tři čtyři projektanty. Ti se budou zabývat výhradně projekty pro město, čímž ušetříme další peníze,“ je přesvědčen Nwelati.

Na rozdíl od běžných developerských společností ta městská nebude cílit na nejvyšší možný zisk. „Samozřejmě nechceme, aby šla do ztráty. Ale nebude její prioritou maximalizovat zisky,“ konstatoval bývalý primátor. Zároveň také nechce do budoucna zatěžovat městskou kasu. Peníze by měla shánět především z externích zdrojů. Do vínku však přece jen finanční injekci dostala v podobě 17 milionů korun.