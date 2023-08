/HARMONOGRAM/ Okolí škol v Mladé Boleslavi se ještě před začátkem školního roku tradičně dočká očisty. Provede ji společnost Compag v týdnu před začátkem výuky.

Úklid ulic. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Černý

Že se chystá čištění ulic a prostranství před školami ve městě, informovalo město na svém webu. „Očista za pomoci kropících vozů i manuálních pracovníků proběhne podle určeného harmonogramu od pondělí 28. srpna do neděle 2. září,“ napsal mluvčí města Pavel Šubrt ve zprávě na webu.

V pondělí 28. srpna se začne čištěním prostranství kolem 3. a 4. základní školy. V úterý 29. srpna dojde na okolí 5. a 6. základní školy, ve středu 30 srpna na prostranství u 9. ZŠ a ZŠ Debř. Na čtvrtek 31. srpna se chystá čištění kolem 7.a 8. ZŠ, na pátek 1. září okolí 1. a 2. ZŠ a vše se uzavře v sobotu 2. září čištěním v okolí gymnázia.

Harmonogram čištění ulic a prostranství před školami

Po 28. 8. od 7:00

3. ZŠ: (Laurinova od Dukelské ul. k Jičínské ul., oboustranně včetně chodníků a prostranstvím před vstupem do školy z Laurinovy ul.)

4. ZŠ: (Podolec – Svatovítská ul. v celé délce a prostranství před vstupem do školy)



Út 29. 8. od 7:00

5. ZŠ: (Dukelská od Zalužanské po ul. Jičínská včetně prostranství před vstupem do školy a dále boční spojovací ulice z Dukelské po Zalužanskou /podél Penny/)

6. ZŠ: (Jilemnického – komunikace před školou od Dukelské po spojovací komunikaci mezi Dukelskou a Jilemnického včetně prostranství před vchodem do školy)



St 30. 8. od 7:00

9. ZŠ: (ul. 17. listopadu od kruh. křižovatky ul. Na Radouči po křižovatku u sběrného dvoru včetně prostranství před vchodem do školy a parkování vedle školy na Radoučské spojce)

ZŠ Debř: (Bakovská ulice a prostranství před školou)



Čt 31. 8. od 7:00

7. a 8. ZŠ: Václavkova (od křižovatky s ul. Na Radouči po křižovatku s ul. U stadionu včetně prostranství před školními vchody)



Pá 1. 9. od 5:00

1.a 2. ZŠ: (celé Komenského nám. – okolo magistrátu včetně parkoviště, u trafiky, okolo pošty ke spodní části náměstí včetně všech ploch před čtyřmi školními budovami). Vyznačeno od 24. 8.



So 2. 9. od 8:00

Gymnázia: (Palackého ulice od Jaselské k Husově)

zdroj: mb-net.cz