Mladá Boleslav si dala za cíl zvýšení kvality zázemí sportovišť na území města. Asi nejvýraznější novinkou pak bude vznik zbrusu nového parkourového hřiště.

„Jelikož je parkour čím dál populárnější sport, chceme vyjít vstříc požadavkům dětí a mladých lidí, kteří se mu věnují, a vytvořit jim zázemí. Za tímto účelem přebudujeme nevzhlednou tribunu u letního cvičiště za Májem,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Bouška.

Se stavbou cvičiště má také vzniknout bezbariérový přístup do areálu, který povede z Pezinské ulice. Poté by se měla posunout a zefektivnit venkovní posilovna. Na to má město do první etapy vyhranění milion korun.

„Další plánovaná úprava čeká novou sportovní halu u 5. základní školy, tady se změny dotknou především exteriéru, zlepšit by se měl přístup do haly, ať už jde o chodník nebo dveře, které nabídnou návštěvníkům lepší komfort,“ uvedla mluvčí magistrátu Mladé Boleslavi Šárka Charousková.

Město dále tvrdí, že by měly jít peníze také do stavby sportovní haly u Kauflandu, tak by chtělo zrevitalizovat parkování před halou. V plánu je oddělení dvou ploch, tedy chodníků a samotného parkovacího stání, aby se na místě zpřehlednila situace. Čímž by se rázem stalo především bezpečnějším pro chodce.

Jsou zde ale i další záležitosti, které by potřebovaly finanční injekci. „Vzniknout by měly i nové šatny u zdejší posilovny, investici si zaslouží i povrch uvnitř haly, osvětlení a hlavní i vedlejší vchodové dveře,“ popsala Charousková.

Město chce zároveň ušetřit na DPH a tvrdí, že z tohoto důvodu půjdou veškeré investice Veškeré investice přes Městskou společnost sportovní a rekreační areály.