Compag likvidoval nejen černé skládky po bezdomovcích, ale i takové, které vytvořili občané, byť mají k dispozici sběrné dvory. V uplynulých dnech došlo k situaci, kdy museli pracovníci řešit černou skládku na Chrástě, kam někdo vyhodil do zeleně velké množství azbestu. Jelikož se jedná o nebezpečný odpad, vše muselo probíhat za zpřísněných bezpečnostních podmínek. „Případ řeší policie. V místě této bývalé černé skládky byly instalovány i fotopasti,“ upřesnil Šubrt.

Mluvčí policie Barbora Schneeweissová případ potvrdila a naznačila, že vyšetřování je teprve na začátku. „Nyní bude přizván odborník, aby potvrdil, zda se skutečně jedná o azbest. Ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování (SKPV) pak na základě jeho vyjádření budou prováděná další šetření,“ dodala mluvčí s tím, že z těchto šetření vzejde i právní kvalifikace skutku.

Ve městě jsou dva sběrné dvory

Likvidace černých skládek podle vyjádření magistrátu obecně zbytečně zaměstnávají řadu lidí a techniky. „Ale především to pro město znamená další finanční náklady navíc. Občané města mohou přitom ročně odvézt zdarma do sběrných dvorů 300 kilogramů odpadu - a to včetně azbestu,“ zdůraznil Šubrt.

Ve městě fungují sběrný dvůr Sever v ulici 17. listopadu a sběrný dvůr Poplužní dvůr, který je ve Svatovítské ulici. Sever má otevřeno od pondělí do soboty od 8 do 17 hodin, přičemž od 12 do 12.30 hodin je přestávka. Poplužní dvůr je přístupný v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9 do 17 (přestávka od 12 do 12.30 hodin) a v sobotu od 9 do 12 hodin. Ceník sběrných dvorů naleznete zde.