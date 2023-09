Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Po úpravě terénu, což obnášelo práci s přibližně pěti tisíci kubíky zeminy, položili pracovníci stavební firmy drenáže. Vznikl tak komplexní systém odvodnění, aby se voda nedržela na vozovce a za deště odtékala kanalizací. Tam, kde jsou drenáže už umístěné v zemi, se začíná pomalu rýsovat trasa přímé větve díky pokládce mechanicky zpevněného kameniva.

V těchto dnech se intenzivní činnost odehrává v těsné blízkosti D10 a na druhé straně pak hned vedle silnice I/38, do které přímá větev z dálnice vyústí v podobě přibližně 300 metrů dlouhého napojovacího pruhu.

Provoz v místě prací v tuto chvíli není nijak výrazně omezen. To se změní v okamžiku, kdy dojde k frézování a napojování přímé větve na I/38 a z druhé strany na D10. Je předpoklad, že zatímco provoz na I/38 bude řízen kyvadlově – semafory, na dálnici D10 ve směru od Prahy na Mladou Boleslav bude doprava v místě výstavby převedena do protisměru a vedena v režimu 2+1/1. Podle harmonogramu by k tomu mělo dojít už v zítra, v úterý 12. září.

Přípojky začnou sloužit ještě na podzim. „Během pouhých patnácti týdnů zde vzniká dílo, které motoristům ušetří čas a dopravu udělá přehlednější i bezpečnější,“ konstatoval Veselý.