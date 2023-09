/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prázdniny už sice skončily, letní teploty ale tento týden přetrvávají. Koupaliště v Mladé Boleslavi proto bude o víkendu otevřené. Návštěvníky vítá i koupaliště v Benátkách nad Jizerou.

Koupaliště v Mladé Boleslavi. | Video: Michal Bílek

V pátek bude mladoboleslavské koupaliště otevřené od 12 do 19 hodin, v sobotu i v neděli vždy od 10 do 19 hodin. Web města Mladá Boleslav zdůrazňuje, že ceník zůstává stejný jako v letních měsících a v provozu bude zároveň také fotbalgolfové hřiště, které si mohou návštěvníci koupaliště zdarma vyzkoušet.

Dospělí za základní celodenní vstupné zaplatí 150 korun, s MB kartou 130 korun. Za odpolední koupání, které probíhá od 15 do 19 hodin, pak zaplatí 80 korun, s kartou 60 korun. Pláž na severním sídlišti zůstává již uzavřena.

Koupaliště v Mladé Boleslavi na konci června

Město ve svém vyjádření připomnělo, že koupaliště mělo být původně od závěru srpna již trvale uzavřené. Nynější předpovědi počasí jsou však optimistické. Slibují v nejbližší době výhradně slunečné dny a teploty nad 25 stupňů Celsia, proto magistrát reaguje.

„Z předchozích roků víme, že návštěvnost během září již nebyla moc výrazná, ale vzhledem k hezké předpovědi pro nadcházející víkend jsme se rozhodli dát lidem tuto možnost strávit ještě pár pěkných dnů na našem koupališti,“ uvedl ve vyjádření první náměstek primátora Jiří Bouška a zároveň poděkoval pracovníkům Městské společnosti sportovní a rekreační areály za operativní změny a přípravu areálu tak, aby bylo možné v pátek znovu otevřít. „To ačkoliv práce spojené s posezonním úklidem již začaly,“ připomněl.

Koupaliště v Benátkách nad Jizerou v srpnu

Díky letním teplotám zůstává nadále otevřené také koupaliště v Benátkách nad Jizerou. „Vzhledem k hezkému počasí je koupaliště stále otevřeno. Provozní doba je od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin. Kondiční plavání je denně od 8.45 do 9.45,“ stojí na Facebooku Správy sportovních zařízení Města Benátky nad Jizerou.