Vlakovou dopravu na Mladoboleslavsku budou od pondělí ovlivňovat výluky. Týkat se budou tratí z Mladé Boleslavi do Turnova a z Mladé Boleslavi do Bakova nad Jizerou.

Ilustrační foto | Foto: ČD

Výluky začnou v pondělí 5. února ráno a potrvají příští dva týdny. Středočeský kraj na svém webu informoval, že na trati 070 z Mladé Boleslavi do Turnova bude výluka vždy v časech 8.10 do 15.40 hodin v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Turnov. „Všechny vlaky v daném období a úseku budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu,“ píše kraj.

Začátek února s teplotami nad nulou? V posledních letech nic nevídaného

České dráhy na svém webu uvádějí, že příčinou tohoto omezení vlakové dopravy, které potrvá do 15. února, je odstraňování vegetace v blízkosti trati z důvodu zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Denní výluka bude rovněž na trati 080 v úseku Mladá Boleslav hl. n. – Bakov nad Jizerou. V období 5. do 11. února nahradí autobusy vlaky v časech od 8.10 do 15:40, ve dnech od 11. do 15. února pak od 7.30 do 16.30.