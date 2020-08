V sobotu 22. srpna projede Mladou Boleslaví Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice 2020. Už o dva dny dříve tudy navíc projede časovka. Řidiči ve městě se tak musí připravit na to, že tento významný sportovní podnik s sebou přinese dopravní omezení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V době konání časovky, tedy ve čtvrtek 20. srpna od 13 do 19.30 hodin, bude platit úplná uzavírka provozu na trase Mladá Boleslav – Čejetice přes Dalovice do Bukovna, Línů a Katusic. Velký závod se pak rozjede 22. srpna v 7 hodin ráno a až do 12. hodiny bude třeba počítat s uzavírkami Komenského a Staroměstském náměstí a také v ulicích Pražská brána, Viničná, Na Celně, Jičínská, třída TGM a na náměstí Míru. Uzavřená bude rovněž silnice III/25713 ve směru z Jemníků na Bojetice. Úplná uzavírka bude také v úseku Ctiměřice, Semčice, Úherce a Dobrovici a zpátky přes Bojetice do Mladé Boleslavi.