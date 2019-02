Mladá Boleslav - Znáte tu nemilou situaci, když jste mimo svůj domov uprostřed města nebo na úřadě a pojednou máte nutnou ale skutečně nutnou potřebu si odskočit?

Asi se to někdy stane každému z nás, ale jak pochodíme v Mladé Boleslavi? Nemusíme se běžet přikrčit za nejbližší stromek, keřík či snad roh domu?



Pokud jdete na úřad, do obchodního domu či některé z restaurací, je vše celkem v pořádku a prakticky všude jsou toalety k dispozici. Pokud jste ale jen tak ve městě, není taková náhlá, nezáviděníhodná situace bez problémů.



Co se týká veřejných záchodků s obsluhující paní či pánem vybírajícími drobné na porcelánový talířek, těch už příliš nenajdete.



Pokud žijete v mylné představě, že jsou takové veřejné záchodky dva, dobře čtěte.



Veřejné WC na třídě T. G. Masaryka sice je označeno umě vyvedenou cedulí s otvírací dobou od 8 do 20 hodin, skutečnost je ale zcela jiná.

V úterý dopoledne jsem v místech, kde se kromě odpadků a lidských výkalů povaloval zřejmě alkoholem či drogou zmožený mladík, potkal hned čtyři návštěvníky Mladé Boleslavi.Oni také naletěli informačnímu panelu.



„Je to dost divné, že tady nejsou veřejné záchodky. Kam mám teď jít," neskrývala své rozčarování Lenka Mecerová z Litoměřicka.



„Chlap si při nejhorším zaběhne někam do parku za křoví, ale co tady manželka a dcera," popsal situaci Miloš Štejner z České Lípy, který do nevábného prostoru přišel s rodinou.



Druhé veřejné záchodky najdete na Komenského náměstí, ale to už také nemusí dlouho platit. Otevírací doba je zatím ve všední dny od sedmi ráno do šesti večer.



Město přitom samo v listopadu 2007 „nařídilo" upravit provozní dobu záchodků na náměstí ve všední dny od sedmi do osmnácti hodin, v sobotu od osmi do poledne a nově také provozovat toalety i v neděli ve stejném čase.



„Když je třeba jarmark, tak máme otevřeno i v průběhu akce," řekla obsluha záchodků. Podle jejího sdělení a také podle slov Jiřího Štiky, jednatele provozovatele, je možné, že záchodky na náměstí k poslednímu červnu skončí.



Michal Kopal, jednatel a provozní ředitel společnosti Sportovní a rekreační areály (Sara), uvedl, že se o uzavření záchodků na Komenského náměstí vážně uvažuje.



Jako alternativa by měly být uvedeny do provozu záchody v podzemním parkovišti na Staroměstském náměstí. Zda tomu tak bude ale ještě není jasné.



Městská společnost Sara provozuje dalších pět toalet bez obsluhy. Tyto záchodky jsou poblíž bývalého Dallasu, u městského stadionu v areálu dětského hřiště.

Dále u parku na Výstavišti, na Štěpánce a na Jičínské ulici na Rozvoji.



„Provoz záchodů je značně ztrátový, a to nejenom proto, že došlo už k několika vloupáním do kasiček. Je to služba veřejnosti a dotuje ji město," doplnil informace jednatel společnosti Sara.