„Ve dvou etapách připravujeme realizaci volnočasového areálu proto, aby sloužil nejen lidem z Kosmonos, ale i ze širokého okolí,“ okomentoval kosmonoský starosta Eduard Masarčík. Práce začaly už v loňském roce, kdy bylo potřeba místo pořádně vyčistit. Desetiletí se zde totiž nic nedělo. Zároveň s tím vznikala projektová dokumentace, ale také se rozšiřovala část, v níž jsou lidem k dispozici herní prvky.

Součástí má být ojedinělé biotopické (samočistící) koupaliště, ale také spousta herních prvků pro malé i velké návštěvníky. Poprvé informace o chystané rekonstrukci zazněla v roce 2019 prostřednictvím Kosmonoského zpravodaje. Ten tehdy uváděl, že by se mohlo začít do tří let. Což se nakonec doopravdy děje.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Samotné rekonstrukci ale nepředcházela jen dlouhá jednání. Bylo zapotřebí vymyslet hlavně to, co všechno má areál obsahovat a jak by měl vypadat. „Objížděl jsem biotopická koupaliště v České republice. Zvažovali jsme co do areálu umístit a čerpali jsme ze zkušeností okolních míst, kde biotopy jsou. Ať je to na Moravě v Oslavanech, nebo v Radotíně u Prahy či v jihočeských Borovanech. A náš areál bude výjimečný, protože sdružuje úplně všechno,“ vyjmenoval starosta.

Zázemí pro sportovce

V případě celého areálu je v plánu, že by se využíval celoročně. „Bude nasvícený a využívaný po sportovní stránce. Kromě biotopu je tam už nyní například in-line dráha, kterou také nasvítíme. Vybudujeme také přírodní amfiteátr, různé herní prvky, ale chceme zde mít také chatky, které budou sloužit pro příměstské tábory,“ okomentoval starosta s tím, že zájem o takové zázemí projevil už boleslavský hokejový klub, fotbalové kluby, nebo biatlon.

„Toto je pro mne pomníček, protože 30 let všechny politické struktury měly jako první bod volebního programu obnovu koupaliště, které bylo v roce 1975 zavřené a přes 40 let nefungovalo. Stávající vedení města na to pohlíží s hrdostí, protože spousta našich občanů uzavření koupaliště považovalo za velkou ztrátu,“ doplnil Masaršík.

Propojení s Bradlecem

Kromě přebudování koupaliště a volnočasového areálu ale mají Kosmonosy zájem také na tom, aby se propojily se sousedním Bradlecem. „Vstoupil jsem do jednání s Lesy ČR (třetina obory je města a dvě třetiny Lesů ČR), kde se nám podařilo dospět ke shodě. To znamená propojit náš a bradlecký volnočasový areál. Jednání, které jsem vedl se starostkou Bradlece bylo velmi konstruktivní, oslovili také architekta, který pracuje pro Kosmonosy,“ popsal Eduard Masarčík.

Kosmonosy a Bradlec mají tak našlápnuto k tomu, aby se přes přilehnou oboru opravdu propojily, a vytvořili tak centrum společenského, sportovního a kulturního života plnou naučných stezek.

První etapa zahrnující koupaliště by měla být zahájená a dokončená ještě letos.