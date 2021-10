Změnu a sjednocení barev všech dopravních prostředků zdůvodňovalo vedení Prahy zejména tím, že se systém PID postupně rozšiřuje z Prahy do Středočeského kraje a spolu s tím je vhodná doba na sjednocení podoby vozů v celém systému, aby bylo jasné na první pohled, že v daném dopravním prostředku platí jízdenka PID.

/FOTOGALERIE/ Společnost Lutan se stala prvním dopravcem v rámci Integrované dopravy Středočeského kraje, který vyjede s vozidly v nových barvách Pražské integrované dopravy (PID). Půjde o minibusy od společnosti Dekstra, které budou jezdit na lince z Lysé nad Labem do Předměřic nad Jizerou a Byšiček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.