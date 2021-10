Naprosto odlišná přírodní prostředí, která připomínají krajiny vzdálených kontinentů, mohou vidět návštěvníci rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Část bližší Benátkám nad Jizerou připomíná africké údolí porostlé roztroušenými křovinami, plochy blíž obci Lipník tvoří rovina s březovými hájky jako přenesená ze Sibiře.

Přírodní rezervace u Milovic s několika druhy kopytníků. | Foto: Michal Köpping

Zatímco ve skutečnosti by museli turisté překonávat takovou vzdálenost nejméně 14 hodin letecky, což odpovídá délce letu z Nairobi do Novosibirsku, v rezervaci velkých kopytníků jim na to stačí několik minut pěší procházky. „S tímto postřehem přišel přední český ekonom a známý milovník přírody Miroslav Zámečník, který rezervaci často a rád navštěvuje. Vystihl tak výraznou odlišnost mezi původní a nově připojenou částí rezervace,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.