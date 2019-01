Mladá Boleslav - Štěňata se z pytle prokousala a kňučela. Strážníky zavolal všímavý muž, zachránil jim život

Štěňata odchycená strážníky městské policie v MB | Foto: Městská policie Mladá Boleslav

Čtyři kňučící štěňata, opodál prokousaný jutový pytel od brambor. Takový obrázek se naskytl strážníkům městské policie v Mladé Boleslavi o víkendu.

Štěňata, zřejmě kříženci pinče, jak Boleslavskému deníku řekl šéf útulku v Lysé nad Labem, Milan Kazda, do něhož byla následně štěňata převezena.

„Je to otřesné, že někdo tohle dokáže udělat. Naštěstí jim nikdo na těle neublížil, byla ale vyděšená. Teď je čeká odblešení a musíme je naočkovat," vysvětlil dále Milan Kazda.

Jedno ze čtyř nalezených štěňat se už se svými kamarády rozloučilo. Ještě týž den, co dorazilo do útulku, se ho totiž ujala nová majitelka, a jeho příběh tak má happyend.

„Ostatní tři jsou v karanténě, jsou malá, odhadujeme, že jim jsou tak dva měsíce. Po očkování je budeme nabízet novým majitelům," dodal Kazda.

Ten, kdo malé psy odhodil jako nepotřebnou věc, se zřejmě nenajde. „Svědci tohoto činu nejsou. Pokud by byli, strážníci by to neřešili na místě, ale předali by věc příslušnému orgánu magistrátu města a své slovo by měl také veterinář, ten by určil, zda nejde o týrání," řekl Deníku ředitel městských strážníků Tomáš Kypta.

Strážníci udělali, co mohli. Půl dne měli štěňata na služebně a poté je předali do útulku v Lysé nad Labem. Podobných případů je bohužel v poslední době stále víc.