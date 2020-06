Jak jste prožil karanténu?

Snažil jsem se být opatrný. Proto jsme zůstávali doma, jak to bylo jen možné. S přítelkyní žijeme v dvougeneračním domě s prarodiči. Kontaktu s nimi jsme se tak nemohli vyvarovat. Uvědomovali jsme si, že jsou v rizikové skupině, tak jsme se tomu snažili i přizpůsobit. Má práce vyžaduje cestování. Z tohoto pohledu jsem musel čas od času do terénu. Zpočátku jsem měl strach, postupně mi přišlo, že karanténa trochu zevšedněla.

Přinesl koronavirus také něco dobrého?

Zpočátku šlo o velkou facku. Vždyť podobný stav byl vyhlášený během druhé světové války. Do té doby nikdo nic podobného nezažil. Zpočátku jsem pozitiva nehledal. Brzy jsem si ale uvědomil, že koronavirus může být akcelerátorem zajímavých věcí. Rozdělil bych je do dvou oblastí. První pozitivum se odrazilo v samotné společnosti. Lidé, komunity a společnosti napříč celou Českou republikou ukázali, že dokáží držet při sobě. Mobilizovali se, šili roušky, univerzity ruku v ruce s firmami vynalezly špičkové respirátory, které tiskne celý svět. Lidé by si mohli i ostatních díky koronaviru více vážit. To ukáže ještě čas.

Druhou oblastí je za mě byznys a inovace. O digitalizaci, robotizaci, práci z domova a sílící e-commerce se hovořilo již v době před koronavirové. Neblahá situace způsobená COVID-19 vše ještě zrychlila. Myslím si, že výraznější digitalizace může vše zefektivnit - ať už jde o zkostnatělou státní správu, nedigitalizované úřady nebo i školství. Častým absentérům se budou hůře hledat výmluvy, zkoušení bude moct probíhat online. Logicky stoupají i online nákupy potravin. Není to ale krátkodobý trend. Lidi nebudou možná tolik jezdit do velkých obchodních center. V tomto ohledu by mohli podpořit ve větší míře drobné, lokální prodejce. V rámci této otázky bych řekl na závěr často omílané klišé. Krize přináší příležitosti a je tomu skutečně tak.

Myslíte, že se k sobě nyní lidé chovají jinak?

Nakousl jsem to již v předchozí otázce. Myslím si, že určitě chovají. Samozřejmě zůstanou i tací, které koronavirus nikam neposune. Jsem si ale jist, že plno lidí v sobě objevilo něco možná zdánlivě dávno zapomenutého. Jde o laskavost, ctižádost a solidaritu. Konečně jsme opět ukázali, že jako Češi dokážeme stát při sobě. Na to, jak jsme malou zemičkou, tak o nás bylo ve světě opět slyšet.

Obáváte se druhé vlny koronaviru?

Pokud nepřijde druhá vlna koronaviru, tak se objeví jiná pandemie, jiný virus a my se na to jako společnost musíme připravit. Musíme být finančně gramotnější, vytvářet si větší finanční rezervy a ve větší míře zapojit lidi do digitálního světa. Nemůžeme se bát nových technologií. Robotizace může zapříčinit úbytek pracovních míst, na druhou stranu jich ale plno otevře. Druhá průmyslová revoluce přinesla využití parní energie, rozšířené používání telegrafu, využití ropy a počátky elektrifikace. Třetí průmyslová revoluce odstartovala v podstatě v Silicon Valley s rozšířením osobních počítačů, na základě nichž se postavil svět, jaký známe nyní. Koronavirus může odstartovat v plné síle i v pořadí čtvrtou Digitální revoluci, která by nás s trochou nadsázky mohla ochránit od dalších pandemií. Osobní kontakt musí ale samozřejmě stále převyšovat před tím v digitálním světě.

