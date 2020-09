„Jízdní řády jsou posíleny především v době přepravní špičky, a to na základě požadavků občanů města Mladá Boleslav. Autobusy budou nyní lépe navazovat na školní výuku dětí a splňovat požadavky řady obyvatel, kteří dojíždějí do práce,“ uvedla Šárka Charousková, tisková mluvčí mladoboleslavského magistrátu.

A na co se nyní cestující mohou těšit? Linky A a C jsou posíleny v době ranní a odpolední přepravní špičky. Na lince RB nově bude autobus zastavovat na zastávkách Jana Palacha, Poliklinika U Stadionu a Rozvoj. Změn se dočká také linka 30, která zajíždí do Dolních Stakor; má zefektivněno hned několik spojů: přidán spoj v 7:10 jedoucí na Autobusové stanoviště, spoj jedoucí z Dolních Stakor v 5:56 končí v zastávce Řepov, prodejna a spoj, který začínal v 6:51 v zastávce Dolní Stakory, bude začínat v 7:02 v zastávce Řepov, prodejna. Tím výčet změn nekončí. „Linka 41 má přidány spoje v 13:53 a 15:38 z Autobusového stanoviště, v opačném směru ve 14:20 a 16:04 ze zastávky Sahara, náměstí,“ popsala Šárka Charousková.

Poslední úprava je potom na lince 71; tam byl na základě požadavku rodičů upraven školní ranní spoj ze zastávky Sídliště Slavoj z původních 7:34 na 7:39.