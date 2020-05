Pravděpodobně však do budoucna dopravní obslužnost ve města bude jiná, než byla před pandemií. „Dlouhodobě byl plán na zavedení rychlolinek, pan primátor s tím přišel asi přede dvěma lety. Už nyní máme informaci, že na některých místech bude třeba posilovat,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Šárka Charousková a zdůraznila, že se v tuto chvíli se stále jedná o živý organismus a nic prý není definitivní.

Autobusy stály kvůli koronaviru

To, že MHD v Mladé Boleslavi stála, město zdůvodňovalo obavami z toho, co by znovuzavedení provozu znamenalo v souvislosti s hrozbou nákazy Covid–19. Lidé tak v této době museli pěšky, autem, případně si vzít taxíka. Autobusy se znovu rozjely až 14. května – avšak ve velmi omezeném režimu. Od pondělí 18. května se linky výrazně rozšířily. Intervaly ale zůstaly velice dlouhé – hodinové. Nově jsou linky A, B a C pozměněny tak, aby lépe navazovaly. Přibyly také další autobusy, které obsluhují příměstské části.

Podle města se bude nový systém po několika týdnech vyhodnocovat a případně upravovat podle získaných podnětů a zkušeností. To by pak podle ředitele Dopravního podniku Mladá Boleslav Marka Džuvarovského mělo nastat v týdnu od pondělí 1. června.

„Zpracováváme podněty od veřejnosti. Otázkou je, jaké budou potom intervaly. V pokrytí zatím chybí obce, pro které jezdíme 20 let, jako je Vinec, Josefův Důl, nebo Bradlec,“ poznamenal Džuvarovský.

Od 1. června by mělo dojít k obnově spojů do Zalužan, Bezdčína a do Škoda Parts Centra. Zatím však není vůbec jasné, v jakém režimu sem autobusy budou zajíždět. Zastávek má být méně, což by zajistilo rychlost a plynulost dopravy.

Řidiče nepropustí

Vzhledem k určitému okleštění dopravy by se do budoucna mohlo ukázat, že je v městě přebytek řidičů. Podle Džuvarovského by však dopravní podnik neměl přistupovat k propouštění – to i díky tomu, že řada řidičů je již v důchodovém věku, nemají proto klasickou smlouvu, ale jsou jim propláceny pouze opravdu odjeté hodiny. „Časem si určitě všichni zajezdí, budou dovolené i nemoci, takže přijdou období, kdy potřebujeme každou ruku,“ poznamenal ředitel.

Debata o integraci Mladé Boleslavi do systému Pražské integrované dopravy, která by dopravu mohla vylepšit (a která měla být touto dobou už hotová), je zatím odložená na neurčito.

