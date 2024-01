Muzeum Mladoboleslavska si v sobotu připomene výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim a s ním spojený Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Pietní setkání bude spojené se čtením jmen těch, kteří přišli o svůj život pro svůj původ. Do předčítání se může zapojí každý.

Mladoboleslavský hrad. | Foto: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu, Foto: Marek Vaneš

Pietní akce se uskuteční na Mladoboleslavském hradě v sobotu 27. ledna od 14 hodin. „V den výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim-Březinka si připomínáme utrpení přibližně šesti milionů židů a statisíců dalších nevinných obětí holocaustu za druhé světové války. Mladoboleslavský hrad sloužil v období 2. světové války k internaci židů z okolí. Přibližně tisíc z nich odtud pokračovalo do Terezína a dále do koncentračních táborů,“ píše se na webu muzea s tím, že při sobotním pietním setkání budou čtena jména těch, kteří přišli o život pro svůj původ. „Do předčítání se může zapojit každý, kdo se vzpomínky zúčastní,“ upozorňuje muzeum.

Od osvobození Osvětimi letos uplyne 79 let. Od roku 2005 je 27. leden připomínán jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. „Přímých účastníků a očitých svědků hrůz holocaustu ubývá a je na nás, abychom si dál připomínali jejich osudy, učili se díky nim rozpoznat zlo a uměli se před ním ubránit. V tento den proto čteme na hradě jména těch, kteří tu byli v období 2. světové války internováni kvůli svému původu a kteří odtud putovali do Terezína a dál do vyhlazovacích táborů. Zpět domů se vrátil jen zlomek z nich,“ připomíná Muzeum Mladoboleslavska na Facebooku.