Omezení nejen pro řidiče, ale i pro cestující v autobusech. Takové jsou dopady opravy povrchu komunikace a odvodnění v rámci akce nazvané I/38 Debř–Kosmonosy, kterou Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) rozjede od pondělka. „Práce jsou spojené s dopravním omezením na silnici I/38 i navazujících komunikacích,“ upozorňuje Martin Buček z týmu komunikace ŘSD.

Zahájení úpravy komunikace v Kosmonosích. | Foto: Deník/Michal Bílek

Upřesnil, že opravovaný úsek by měl být uveden do provozu za 90 pracovních dnů od zahájení prací – a podle smlouvy má celá stavba být dokončena za 150 dnů. Opravy 2,2 kilometru dlouhého úseku silnice první třídy mezi mladoboleslavskou částí Debř (kruhový objezd jako křižovatka se silnicí II/610 – ulice Josefodolská) a Kosmonosy (kruhový objezd jako křižovatka s třídou Václava Klementa a dalšími komunikacemi) zajistí pražská společnost COLAS CZ, jež ve výběrovém řízení uspěla mezi šesti uchazeči o zakázku. Bude to stát 33,8 milionu korun bez DPH.