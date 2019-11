Týden nebudou jezdit vlaky mezi Mšenem a Mladou Boleslaví. Cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Vlaky na trati nepojedou až do 4. prosince 2019 do 22 hodin. České dráhy kvůli tomu nasadily náhradní autobusovou dopravou a to podle výlukového jízdního řádu.