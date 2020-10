„Hlavní změnou jsou úřední hodiny pro veřejnost, ty budou po dobu nouzového stavu v pondělí a ve středu od 8 do 15 hodin. Provoz ve všech budovách bude částečně omezen, nebude to však mít vliv na žádnou vykonávanou agendu a rozsah poskytovaných služeb zůstává zachován,“ uvedla boleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Všechny vstupy do budov jsou nyní opatřeny kontaktními telefony na odbory a exponovaná pracoviště. Na chodbách je příchozím k dispozici služba, která zajišťuje poskytování informací, dohlíží na dodržování rozestupů i na hygienická opatření.

„Po dobu nouzového stavu muselo být rovněž pozastaveno objednávání na konkrétní termín, objednaní budou obtelefonováni a pozváni na úřední dny,“ vysvětlila Charousková.

Poradí na informační lince

Po celou dobu stavu nouze také funguje informační telefonní linka 739 596 317 pro dotazy týkající se činnosti magistrátu, Na tu lze volat od pondělí do pátku mezi osmou a devatenáctou hodinou. Všechna opatření mají společného jmenovatele a tím je pozastavení nepříjemného nepřítele, onemocnění covid-19.

Podobně jsou na tom také v Kosmonosech. „Na základě doporučení Vlády ČR o omezení osobního kontaktu zaměstnanců s dalšími osobami je od 5. října upravena provozní doba úřadu,“ uvedla Lucie Šorejsová z kosmonoského městského úřadu. Městský úřad je pro příchozí zpřístupněn v pondělí a ve středu od osmi do dvanácti hodin a pak od třinácti do sedmnácti hodin. „V ostatní dny, tedy úterý, čtvrtek a pátek bude úřad uzamčen a vstup bude umožněn pouze po předchozí domluvě s referentem a po zazvonění na příslušný odbor,“ zmínila Šorejsová. Na úřadu však stále preferují především elektronický kontakt, tedy pomocí mailu, či datové schránky, případně je možné si zavolat. Při vstupu do budovy platí povinnost nosit roušku a dezinfikovat si ruce anticovid dezinfekcí, která je u vstupu k dispozici.

V Benátkách je v karanténě celý odbor

V Bakově nad Jizerou a Mnichově Hradišti pak také doporučují, aby každý, kdo potřebuje na úřadu něco řešit, využíval především možnost elektronické komunikace. V Bakově se lze k návštěvě, či řešení dané záležitosti hlásit pomocí městského webu bakovnj.cz. V Mnichově Hradišti se lze na dané odbory nahlásit také pomocí formuláře, který je k nalezení na webu mnhradiste.cz.

Telefonicky či elektronicky se lze hlásit také na benátecký městský úřad. Důležitý odbor se tady navíc dostal do karantény. „Upozorňujeme na uzavření stavebního úřadu z důvodu karantény do odvolání,“ uvedla Petra Šilhavá z benáteckého úřadu.

Důležité kontakty na úřady



