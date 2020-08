Zámecké slavnosti již během příštího víkendu, tedy v sobotu 29. srpna, nabídnou Benátky nad Jizerou. Na návštěvníky pak čeká bohatý kulturní program.

„Jde o venkovní akci, v tuto chvíli by nám nařízení vlády slavnosti neměla ovlivnit. Během akce se lidé navíc vyměňují, starší generace jde spíše na kapely a mladší na večerní taneční program,“ upozornila Renata Krausová z městského úřadu, která má celé dění na starosti.

Zlatým hřebem večera pak podle Krausové bude vystoupení Hany Zagorové. Posluchači si ale určitě přijdou na své také při poslechu dalších interpretů, těmi budou Davide Mattiolo a Olga Lounová, která celý den také odmoderuje.

Na víkend 29. a 30. srpna připadá také další akce, Bakovské posvícení. „V rámci toho probíhají různé akce. Letos se tady potkalo i mistrovství republiky v národní házené mladších žákyň, nebo hasičská soutěž (Memoriál Josefa Dvořáka) či divadelní den na Zvířeticích , nebude chybět ani hudební produkce“ zmínil starosta Bakova Nad Jizerou Radim Šimáně. Kulturou a sportem bude nabytý ale i další víkend 5. a 6. září, kdy se v Bakově odehraje několik akcí k výročí 300 let od vyhoření zříceniny Zvířetice a také 15. ročník poháru města Bakova nad Jizerou v cyklistickém sportu ve Volnočasovém areálu. Všechny akce obou dvou víkendů budou probíhat venku, ani je by tedy nařízení spojená s onemocněním Covid-19 neměla narušit.

Cukrové slavnosti i dechovka

Pozadu nezůstává ani Dobrovice. Konec léta se zde ponese ve znamení dechovky. Pátého září se mohou místní i přespolní těšit na tradiční a letos navíc jubilejní, padesátý ročník akce s názvem Fadrhonsova Dobrovice.

Dobrovická muzea se pak kromě festivalu dechovky, během něhož nabídnou doprovodný program, chystají také na svou tradiční záležitost – Cukrové slavnosti. Ty proběhnou 10. října.

„Doufáme, že bude vše po epidemiologické stránce v pořádku, aby akce nebyla ničím narušena. Připravujeme doprovodný program. Jeho součástí bude vystoupení šermířů, nebo dobrovických spolků. Nebude chybět ani sladký jarmark, či tvořivé dílny pro děti,“ popsala za Dobrovická muzea asistentka ředitele a průvodkyně Petra Bartošová.

V Bělé pod Bezdězem se pak 12. září odehraje Setkání rodáků, oslaví zde ale i konec léta. "Dvacátého osmého srpna bude Loučení s prázdninami a poslední promenádní koncert. Předpokládám, že by nám do toho Covid neměl zasáhnout, jsou to venkovní akce,“ popsal místostarosta Bělé Jan Sýkora.

Největší město okresu, Mladá Boleslav pak plánuje oblíbené Mladoboleslavské slavnosti vína. Ty by se měly uskutečnit 14. listopadu. Kultura města se na akci chystá, jedná se však o jedinou, která by mohla být v ohrožení, neb se neodehrává pod širým nebem, ale v boleslavském Domě kultury. Záleží tedy na tom, zda vláda znovu nezpřísní opatření pro indoorové akce.