„Městské koupaliště na Jičínské ulici bylo otevřeno 10. června a dosud ho navštívilo 28 878 lidí. Nejsilnějším dnem zůstává poslední červen, kdy koupalištěm prošlo 4205 návštěvníků,“ uvedla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Koupaliště je otevřené denně od 9 do 19 hodin. Navíc je v letních měsících možné navštívit i noční koupání. To probíhá v době 19.30 do 23.30 hodin.

Čtrnáct dní v červenci bylo chladnějších a lidé se tak častěji vydávali do krytého bazénu. I sem přes léto přijde spousta lidí. „I v době, kdy je koupaliště otevřeno, zájem o plavecký bazén na Štěpánce nijak výrazně neklesá, cestu si sem najdou stovky lidí denně,“ potvrdila Charousková.