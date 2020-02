V Boleslavi přibydou městské byty, určené třeba mladým rodinám. Město je hodlá stavět na pozemcích v Dubcích, jejichž koupi už schválili zastupitelé. „Účelem je poskytnout mladým rodinám a lidem, kteří chtějí bydlet v Mladé Boleslavi, levnější a dostupnější bydlení, než je tomu nyní," vysvětlil boleslavský primátor Raduan Nwelati.

Příští rok by se pozemky mohly zasíťovat a částečně by mohla začít také bytová výstavba. Celá záležitost a její realizace je však běh na delší trať a primátor ji vidí v horizontu pěti let.

Aktuálně město disponuje 635 městskými byty. V posledních letech navíc žádná městem řízená investiční výstavba bytů neproběhla. Jde vesměs o byty v panelových domech, činžácích a dalších nemovitostech, které městu patří již delší dobu.

Bytovou problematiku řeší také Mnichovo Hradiště, kde je aktuálně 133 městských bytů, z toho 47 je v Domě s pečovatelskou službou a žádné volné v tuto chvíli nemají. „Připravujeme koncept jak naložit s městskými pozemky za Lidlem, tak abychom uskutečnili výstavbu bytů,“ uvedl hradišťský místostarosta Jan Mareš a dodal, že by bylo optimální, aby mělo město cca 200 svých bytů.

Jak jsou na tom další města?

V Benátkách nad Jizerou mají 65 městských bytů a volný není aktuálně ani jeden. V tuto chvíli však Benátky neplánují výstavbu městských bytů, ani nenabízí k prodeji žádné pozemky, na kterých by bylo možné stavět. Souvisí to také s tím, že zde podle vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města Miroslava Kochmana probíhá velký boom v přípravách výstavby na soukromých pozemcích prostřednictvím soukromých investorů.

K výstavbě městských bytů by Benátky přistoupily v případě, že by po nich vzrostla poptávka.

Bakov nad Jizerou zaznamenává v poslední době zvýšenou poptávku po bydlení. „V současné době disponujeme stovkou městských bytů a jsou téměř všechny obsazeny nájemníky. Další výstavbu městských bytů prozatím neplánujeme,“ uvedl bakovský starosta Radim Šimáně, s tím, že v novém územním plánu ale do budoucna s pozemky pro výstavbu počítají.

Kosmonosy mají 14 městských bytů a aktuálně disponují dvěma volnými. Jeden se nachází přímo v Kosmonosech a druhý v Horních Strakorech. V současné době zde neplánují výstavbu ani prodej pozemků. Tomu by se věnovali, podobně jako Benátky v případě, že by po nich vzrostla poptávka.