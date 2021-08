Přes tři stovky lidí si zatím užily plavby po Jizeře v Mladé Boleslavi a okolí díky tomu, že si půjčily kánoi nebo paddleboard ve sportovní loděnici na Krásné louce, kde mají své klubovny i vodácké oddíly skautů, pionýrů či svazu Wiking. V pondělí to připomněl Pavel Šubrt z magistrátu – a nikoli náhodou. Půjčovna zde totiž funguje v režii města. Přesněji – tuto službu letos s podporou společnosti Škoda Auto začala nabízet Městská společnost sportovní a rekreační areály.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Zájem mezi lidmi je velký, uvedl Šubrt na webu magistrátu. S upřesněním, že nejčastěji vodáci vyrážejí na Jizeru v úseku od Mnichova Hradiště po Podlázky v Mladé Boleslavi. „Letošní sezona potrvá až do konce října, pokud to počasí umožní,“ slibuje. Zimní pauza by pak měla trvat pět měsíců.